Elke dag kopen nu al 13 Belgen er een huis: dit moet je weten bij aankoop van een tweede verblijf in Spanje

EPC-labelpre­mie wordt uitgebreid

Wie voortaan een woning met een slecht energieprestatiecertificaat (EPC) grondig renoveert, kan voor die renovatie een EPC-labelpremie tot 5.000 euro aanvragen. Voorheen was dat niet het geval en was de labelpremie in een beperkter aantal gevallen beschikbaar. Dat meldt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir.