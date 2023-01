Brabant en de slavernij

Wat een goed artikel van de heer Wim Nolens [BD BD 3 januari; ‘Ik schaamde mij als Nederlander’]. Ook wij waren in Fort Elmina en wij vonden het verschrikkelijk om te zien. Wij waren ook in Stonetown en daar was het onder de Arabieren minstens net zo erg. Erkennen dat het fout gegaan is, vind ik voor de nazaten dan ook heel belangrijk. In verband met het grote risico op het oplopen van dodelijke ziektes bleven de Westerse slavenhandelaren veelal aan de kust. Mensen werden daarnaartoe gebracht. Waar er twee onheus handel drijven, hebben er twee schuld. Zou het niet logischer zijn dat er excuses gemaakt worden door de nazaten van de Hollandse zowel als de Ashanti-profiteurs van de slavenhandel alsmede van de nazaten en de profiteurs van de slavenhouders? Waarom moeten mensen zich bij een rondleiding plaatsvervangend schamen voor Nederland terwijl hun voorouders zelf niets met de slavenhandel te maken gehad hebben? Waarom kiest het BD voor een dergelijke kop? En waarom spreekt het BD in een eerder artikel van een verregaande rol van de Generaliteitslanden, welke zelf eeuwenlang werden achtergesteld? Plaats de zaken in het juiste totaalplaatje. Helaas worden momenteel overal in de wereld nog steeds heel veel mensen uitgebuit. Laten we met zijn allen proberen iedereen te behandelen zoals we ook zelf behandeld zouden willen worden.

Lucie Verstijnen

Haaren

Stoofperen, allemaal weggegooid

Linda Akkermans schreef dat er niets mis is met het bezuinigen op de maaltijden voor ouderen [BD 9 januari]. Volkomen mee eens. Mooiste voorbeeld was de kerstdis in een woonzorgcentrum in Waalwijk, waar mijn schoonvader ruim tien jaar geleden woonde. Ze kregen allemaal als toetje een stoofpeer. Maar slechts een enkeling maakte daar gebruik van. Doodzonde, dus heb ik er nogal wat soldaat gemaakt. Aan een van de verzorgers geopperd om aan een tafel van vier niet vier maar twee stoofperen aan te bieden. ‘Wordt een groot probleem’, zei ze. ‘Want dan willen ze allemaal een stoofpeer…’ Wat zouden we zelf doen? De koelkast in, de dag daarna opeten. Bewaren, dat was volgens haar streng verboden vanwege de voedselveiligheid. Normaal met voedsel omgaan, we kunnen het in Nederland niet meer. Zorgcentrum Die Buytenweye in Delft verdient dan ook alle lof om die doorgeslagen voedselcultuur te doorbreken.

Kees Klijn

Drunen

Spellingsfouten

Er moet mij toch iets van het hart. Op zaterdagochtend lees ik graag de krant met een kopje koffie erbij. Maar na 5 spellingsfouten, zinnen met verkeerde woorden, begint de interesse in de artikelen en de waardering voor de schrijvers toch ernstige scheuren te vertonen. Was de spellingscontrole stuk, de hoofdredacteur ziek, of had de schrijver zich verslapen? Toch jammer dat met de tijden van carbon papier en typex ver achter ons, het in dit digitale tijdperk niet lukt om foutloze artikelen te schrijven. Tip aan BD: lees je artikelen iets zorgvuldiger na.

Daisy van Grinsven

Den Bosch

Rust in het hoofd

De belastingregels die er bestaan tussen werkgever en werknemer, zijn voor beide partijen zo frustrerend dat er conflicten ontstaan over rustpauzes, kerstpakketten, doktersbezoeken en andere inkomensgerelateerde dwarsleasies [BD 5 januari; ‘Verzuim door burn-out, wie is de schuldige?’]. De positieve sociale omgang in de werkomgeving waarbij werkgevers mogen fêteren, zal veel burn-outsymptomen weghalen. De mens komt met meer voldoening werken. En zal de stress van thuis beter kunnen relativeren. Rust in het hoofd en de burn-out is uitgedoofd.

Aloys Staps

Tilburg