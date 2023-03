Oppositie gekant tegen “peperduur prestigeproject” rond bibliotheek: “Torenhoge kosten voor volgende legislatuur”

Lezersbijdrage KVC Delta Londerzeel ontvangt Q-Party op 24 maart

Op 24 maart vindt het feestje van het jaar plaats in Londerzeel. Dan is er de Q-Party in de JDK Hal. Het zijn de voetballers van KVC Delta Londerzeel die het evenement van radiozender Qmusic naar Londerzeel hebben gehaald. Wie wil gaan meefeesten, is van harte welkom.