Vervulde je de dienstplicht, werd je daar bijna verwijtend op aangekeken

Granola op z’n verst!

De totale gekte

Onlangs het bericht gelezen dat sultan al-Jaber de klimaatconferentie in Dubai gaat leiden eind dit jaar [BD 14 januari; Scepsis om keuze voorzitter volgende klimaatconferentie’]. Al-Jaber is een hele grote speler, een belanghebbende, binnen de fossiele industrie, je weet wel, die industrie die aan banden gelegd moet worden. Een absurdistische tragikomedie had het niet ten tonele durven brengen wegens totale ongeloofwaardigheid. Wanneer stoppen we met luisteren naar hen die er het grote geld mee verdienen? Hoe lang staan we toe dat onze overheid de oren en de beurs laat hangen naar het grootkapitaal? De agro-maffiosi, waarmee ik niet de boeren bedoel maar bijvoorbeeld de gifverkopers. Gif wat verkocht wordt met de eufemistische naam; gewasbeschermingsproducten. De tabakslobby die het verbod op smaakjes voor vaping weer tig maanden uit heeft weten te stellen. Coca Cola en McDonalds die aan tafel zitten bij politici als het gaat over regels rondom gezonde voeding in de winkels en op scholen. De overheid die reclame voor gokken in alle bushokjes en social media toestaat en verbouwereerd is wanneer Jelinek meldt dat het aantal online gokverslavingen hand over hand toeneemt. Menig eigen ondernemer is failliet gegaan door innovatie. De fotorolletjes-ontwikkelaar door de opkomst van digitale fotografie. Banen in de fabriek verdwijnen massaal door robotisering. De mens onderaan de sociale ladder heeft continu het nakijken. Zo niet de olieboeren. Ik vind het niet verkoopbaar aan onze jeugd, waarvan wij zeiden dat die de toekomst had. Ons ingepeperd dat we goed rentmeesterschap schuldig zijn aan God, Allah en allemens. Korte termijn, ‘als ik het maar goed heb’ prevaleert. De IKtatuur (Stella Bergsma) heerst. Vanuit onze luie stoel zien we een film met een voorspeld slecht einde afspelen, met als zoveelste plaagstoot nota bene een oliesjeik die een klimaatconferentie voor gaat zitten.

Don’t look up!