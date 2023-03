Piano Rud Ibach Sohn, ons verwaarloosde bonuskind

Door de lezer Op deze plek schrijven lezers een verhaal of een column over wat hen bezighoudt. Deze keer Gerard van Berkel uit Tilburg. Lezers kunnen onderaan de bijdrage hun waardering geven met sterren.

Het zal zo rond 1990 zijn geweest. Mijn dochters Lonneke en Maartje hadden enkele jarenblokfluitles genoten toen Lonneke, onze oudste, vertelde dat ze graag pianoles wilde gaan nemen. Een initiatief waarin wij haar wel wilden steunen. Bovendien komt mijn vrouw Mieke uit een muzikale familie en was haar vader, naast zijn reguliere baan, pianist en organist in enkele parochiekerken. Ook Miekes vader had er wel oren naar en zou Lonneke les gaan geven.

Naar aanleiding hiervan besloten we om een piano te adopteren. Na het nodige zoeken, samen met mijn schoonvader, ontmoetten wij een piano met de naam Rud Ibach Sohn. Toen mijn schoonvader tegen Rud begon te praten kreeg hij antwoord van een vriendelijke stem. Ik merkte dat het tussen hen wel klikte.

Met liefde ontvangen

De verkoopster, een wat oudere dame, had moeite met het afscheid nemen van Rud, maar uiteindelijk werd de deal beklonken. Ik regelde een transport naar ons huis waar Rud met liefde werd ontvangen en een prominente plaats kreeg te midden van ons gezin.

Spoedig daarna kreeg Lonneke wekelijks pianoles van haar opa. Je merkte aan de vrolijke klanken dat Rud het naar zijn zin had en echt bij ons gezin hoorde. Maar helaas, na enige tijd ging Lonneke in Leiden studeren en er op kamers wonen waardoor haar pianoles op een laag pitje kwam te staan. Het gevolg hiervan was dat je aan de toon van Rud kon horen dat hij het minder naar zijn zin had en een beetje vereenzaamde. Reden voor ons om de stemdokter langs te laten komen. Na diens gesprek met Rud knapte hij weer op maar helaas verslonsde onze aandacht en vereenzaamde hij weer. Soms hadden we een familiefeestje, waarvan Rud uiteraard ook deel uitmaakte en kreeg hij alle aandacht van opa en enkele muzikale gasten die hem zaten te verleidden tot de mooiste klanken. Je kon merken dat hij genoot.

Quote Soms, als ik langs hem liep, aaide ik over zijn toetsen en was hij blij met de aandacht die hij kreeg, hetgeen zich vertaalde in zijn vrolijke klanken Gerard van Berkel

Enkele jaren later gingen we verhuizen. Fluisterend, zodat hij het maar niet kon horen, vroegen Mieke en ik ons af of we hem wel mee zouden nemen of wegdoen. Maar ja, iemand die al zolang deel uitmaakte van ons gezin zet je niet zomaar op straat en laat je niet aan zijn lot over. Na ampele overwegingen besloten we dan ook dat Rud mee mocht naar ons nieuwe huis en zo geschiedde.

Een prominente plaats

In ons nieuwe huis kreeg hij, samen met de klok van mijn oma, een prominente plaats in onze huiskamer. Maar ja, ook hier ging het als voorheen. Soms, als ik langs hem liep, aaide ik over zijn toetsen en was hij blij met de aandacht die hij kreeg, hetgeen zich vertaalde in zijn vrolijke klanken. Zo ook als een van de kleinkinderen met hem een praatje maakte, maar verder bleef de aandacht voor Rud beperkt tot verjaardagsfeestjes en Kerstmis.

Voor wat betreft het laatste: tijdens onze kerstdiners vond er een samenspel plaats van kerstliederen tussen mijn pianospelende schoonzoon, de blokfluiten van mijn dochters en Rud. Het waren hele intieme momenten maar helaas niet voldoende voor Rud om hierop een heel jaar te kunnen teren met als gevolg dat zijn stem steeds meer begon te kraken en het uiteindelijk niet meer om aan te horen was.

Liefdevolle oude dag

Nu, zo’n dertig jaar later, begon Rud bejaard te worden. Hoewel, met wat therapie van de stemdokter, kon hij echt nog wel een aantal jaren mee en zeker de honderd halen, doch voor ons een beetje te zwaar om voor hem te blijven zorgen. Reden voor ons om op zoek te gaan naar een passend onderkomen. Uiteraard wilden wij hem wel een liefdevolle oude dag bezorgen. Aan onze kinderen vroegen wij wie hem in huis wilde nemen, maar beiden hebben al een piano en vonden twee te veel van het goede. Dus toch maar links en rechts geïnformeerd of iemand Rud wilde adopteren.

En jawel hoor, er meldde zich een jongeman die langskwam voor een kennismakingsgesprek. Het klikte. Dolgraag wilde hij de zorg voor Rud op zich nemen en aldus geschiedde. Enkele dagen later kwam er dan ook een busje voorrijden en werd Rud, zij het met veel moeite vanwege zijn zwaarlijvigheid, met zorg en gewikkeld in dekens in het busje gehesen.

Na het uitzwaaien van Rud was ik een fles wijn rijker. Ik had er alle vertrouwen in dat Rud in het gezin met jonge kinderen een gelukkiger leven tegemoet ging. Sorry Rud, voor alle verdriet dat wij jou in al die jaren hebben aangedaan. Het gaat je goed.

Poll Ik geef deze bijdrage Een ster

Twee sterren

Drie sterren

Vier sterren

Vijf sterren Ik geef deze bijdrage Een ster (0%)

Twee sterren (0%)

Drie sterren (0%)

Vier sterren (0%)

Vijf sterren (0%)