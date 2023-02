Opa kende de weg op zijn duimpje

Lezersbrieven Ernst Kuipers, beter had je arts kunnen blijven

Ik zag laatst Ernst Kuipers op tv bij Op1. Tijdens de coronacrisis vond ik hem super. Hij sprak duidelijke taal en wist aan gewone mensen zoals ik uit te leggen wat de problemen in de ziekenhuizen waren. Nu hoorde ik slechts een politicus. Hij deed verder onderzoek en hij had ook zijn Duitse collega al in het overleg betrokken. ,,We moeten er zorgvuldig mee omgaan en het zal nog wel wat tijd vergen”, zo sprak hij. Alle politieke uitspraken die leiden tot niks. Ernst Kuipers, beter had je arts kunnen blijven. Jouw deskundigheid gaat over in politieke prietpraat en dat is jammer.