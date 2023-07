Mening | Vanwaar toch telkens die verontwaardiging?

Lezersbrieven Mening | Op Duitse betonbanen wordt het water bij regenval slecht of niet afgevoerd

Een trieste gebeurtenis onlangs net over de grens met Duitsland [BD 28 maart; ‘Vol ongeloof’ na ongeval met Porsches door natte snelweg]. Condoleance voor de nabestaanden. Het Duitsland van de onbegrensde snelheid. Om die onbegrensde snelheid mogelijk te maken vind je in Duitsland geen Zeer Open Asfalt Beton (zoab) zoals we dat in Nederland kennen maar voor ons ouderwetse dichte asfaltbetonbanen. Hierdoor is er veel meer contact met de weg wat nodig is om alles veilig te houden bij (zeer) hoge snelheden. Op circuit Zandvoort ligt tenslotte ook geen zoab. Nadeel van deze betonbanen is dat het water bij regenval slecht of niet wordt afgevoerd; vergeleken met de dichte betonbaan is zoab een vergiet waar het water zo doorheen loopt. Bij betonbanen is niet heel veel nodig voor een slippartij door aquaplaning. Dat is ook de reden waarom je - als je Duitsland binnenrijdt - een bord ziet met adviessnelheid 130 bij regenval (evenals bijvoorbeeld in Frankrijk 110 km per uur bij regenval in plaats van 130). Jammer dat deze informatie mogelijk niet bekend was bij de veroorzakers/slachtoffers van het ongeval en ontbreekt het in de verslaglegging. Bewustzijn van de oorzaak doet hopelijk herhaling van dit soort incidenten voorkomen door bij een nat wegdek buiten Nederland de rechtervoet iets minder enthousiast te gebruiken.