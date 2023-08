Lezersbrieven Mening | ‘Bubbling’ hoort bij Af­ro-Caribische cultuur, maar hoe zit dat dan bij Zwarte Piet?

Er is commotie, omdat de organisatie van het Zomercarnaval in Rotterdam bubbling, een vorm van ‘droogneuken’ en daarom ‘vulgair dansen’ genoemd, heeft verboden [BD 28 juli; ‘Als je bubbling wegzet als vulgair, begrijp je het niet’]. Akwasi, omroepbaas van Omroep Zwart, is verontwaardigd, want bubbling hoort bij de Afro-Caribische cultuur [BD 29 juli]. Hoe zat dat ook alweer bij Zwarte Piet, toch een onderdeel van onze vaderlandse cultuur? Met alle geweld (Kick Out Zwarte Piet) tracht Akwasi aan de Zwarte Pietcultuur een eind te maken. Ik zou tegen Akwasi willen zeggen: ‘Gelijke monniken, gelijke kappen’. Ofwel we respecteren elkaars cultuur (inclusief bubbling en Zwarte Piet), ofwel we respecteren de gevoeligheden van anderen en maken van Zwarte Piet een vlekkenpiet en laten het vulgair dansen voortaan achterwege.