Mening | ‘Tony, rondom jouw heiligdom komen juist veel mensen samen’

Wè ‘nne klets, dat is het eerste wat ik dacht toen ik de column las over ‘Onze ouwe St. Jan, nou die kan d’r wat van’ [BD 18 februari]. Los van zijn column vind ik het een hartstikke leuk carnavalsliedje van Pupke Blauw die onze ouwe St. Jan toch maar mooi blij heeft gemaakt met een Sint Janneke in Madurodam.

Maar daar zal columnist Tony van der Meulen wel niet de humor van inzien, temeer hij carnaval absoluut niet omarmt. Integendeel, ik vermoed dat hij het een heidens feest vindt.

Jammer Tony, want ‘omèrrumt oe’ is nou krek het thema van deze Bossche carnaval. Dat was dan ook voor jou de kans geweest om niet cynisch, maar juist wat aardiger over carnaval te schrijven. En daarover gesproken. Wat voegt de majestueuze architectuur, van wat je noemt het mooiste heiligdom van Nederland, toe tijdens het carnaval? Daar zijn we met carnaval toch niet mee bezig. Rondom jouw heiligdom komen met carnaval juist veel mensen in het rood-wit-geel samen om leut met elkaar te hebben, een biertje te drinken en even de dagelijkse sores te vergeten.

En ik denk dat onze ouwe St. Jan dat zwijgend zonder enige vorm van banaliteit omarmt. Dat zou jij ook moeten doen in plaats van een ‘zuurstok’-column te schrijven.

George van der Zande

Den Bosch

Onze ouwe St. Jan

Ook ik heb ontzag voor kathedrale bouwwerken zoals de St. Jan in Den Bosch en ook ik vier geen carnaval (meer). Maar met de ophef die Tony van der Meulen maakt over een tekst die op de basiliek hangt - ‘Onze ouwe St. Jan, nou die kan d’r wat van’ [BD februari] - slaat hij de plank wat mij betreft helemaal mis. Hij weet, zo blijkt uit zijn verhaal, dat de tekst afkomstig is uit een carnavalslied (uit 1975 toen ik nog wel carnaval vierde). Als hij de tekst verder had bekeken of zich beter had georiënteerd alvorens deze column te schrijven, had hij kunnen weten dat dit lied een juist carnavalesk eerbetoon is aan de St. Jan, geschreven als verwijzing naar de miniatuur-replica van deze kerk in Madurodam. Niks geen ‘ongegeneerde leut’ dus, maar trots en eerbied met een Bossche knipoog.

Walter Dingemans

Kaatsheuvel

Trots op de St. Jan

Hoewel ik de column van de heer Van der Meulen, meestal, best aardig vind, verbaasde ik me toch wel over zijn column over de St. Jan in Den Bosch [BD 18 februari]. Deze is volgens mij gewoon uit de losse hand geschreven, zonder enig voorwerk. Wat mij het meest verbaasde, is toch wel het feit dat de heer Van der Meulen - die toch al op leeftijd is - helemaal niet weet of onderzocht heeft, waar de tekst op slaat. Het betreft hier, volgens mij, alleen een verwijzing naar het heugelijke feit dat er een miniatuur van het mooie monument in Madurodam was geplaatst. En dat dit feit door de Twee Pinten al zolang geleden tot een geweldige carnavalskraker is verheven, is alleen maar iets om trots op te zijn, net als op de St. Jan.

Cees de Laat

Moergestel

De aardbeving

Een verschrikkelijke ramp, hele steden in puin, niet meer te herstellen half ingestorte huizen. De mensen hebben enkel nog de kleding die ze aan hebben. Daar moet hulp geboden worden, dat is overduidelijk. Op het moment van schrijven is er al ruim 54 miljoen gedoneerd op Giro555, fantastisch. Maar wat doneren Erdogan en Assad? Assad wil controleren wat er het land binnenkomt (haalt hij eruit wat zijn achterban kan gebruiken?) en stuurt het daarna pas door. Pas na aandringen van de VN zijn er na drie dagen drie grensovergangen geopend waardoor hulp rechtstreeks naar de zwaargetroffen gebieden kan. Erdogan bouwde een nutteloos paleis voor 444 miljoen euro met 1150 kamers. Hij wijst nu naar de aannemers die niet aardbevingsbestendig gebouwd hebben. Er zijn wel vergunningen uitgegeven, bij controles zijn alleen boetes uitgedeeld. Totaal voor ongeveer 1,3 miljard euro. Dus Erdogan kan 1,3 miljard schenken en ongeveer 4000 mensen huisvesten in dat paleis. Hebben al die kamers ook nog nut. Met een beetje geluk is de keuken ook ingericht voor al die kamers.

E. van Limbeek

Rosmalen

Volledig scherm Het presidentiële paleis van Erdogan in Ankara. © EPA

Blauwe hap?

Met ontzetting de brief van de heer Joost Koopmans uit Hedel gelezen [BD 6 februari; Ingezonden; ‘Blauwe hap’]. Ik ben bang dat meneer Koopmans niet goed geïnformeerd is in de gebruiken van de Koninklijke Marine en het Korps Mariniers. Anders zou hij deze brief niet geschreven hebben of zeker in een andere context hebben opgesteld. Nu haalt hij de woede van en de Koninklijke Marine en het Korps Mariniers op zijn hals. Niet erg handig, ook de oudgedienden zijn over dit artikel niet te spreken, onder wie ik. ‘Blauwe Jongen’ is een geuzennaam en ook Blauwe Hap is een vaste uitdrukking bij de KM. Of moeten we dat ook gaan afschaffen in de protest voeringen van mevrouw Silvana Simons. U geef ik het advies artikelen te controleren op hun journalistieke waardigheid.

Gerard de Veer

Tilburg

Wapenhandel

President Zelenski is de beste acteur of schaker allertijden! Natuurlijk is zijn land slachtoffer van een brute en een onbegrijpelijke aanval door Poetin, met alle onbeschrijfelijke menselijke ellende wat dat met zich meegebracht heeft. Maar hij, als oud-acteur, verdient nu wél een Oscar óf de WK-titel. Met zijn charme, tv-optredens en bezoeken lukt het hem om Europa en de VS zover te krijgen dat zij bijna de hele oorlog financieren, weliswaar zonder inzet van mankracht gelukkig. Maar hij bedelt wél met succes om geld én oud-materiaal uit het Westen te krijgen, wat nog steeds tien keer beter is dan dat van de Russen. Dus wij lekker al die ouwe meug kwijt wat al lang afgeschreven is én daarna wéér nieuw duur materiaal kopen. Dus na de oliemaatschappijen, de banken én binnenkort de supermarkten kunnen we lezen dat de wapenhandel óók bij de grootste graaiers van de wereld hoort. Maar ja, dit wisten we eigenlijk al héél lang.

Ako Wisse

Den Bosch

De oorlog is jarig

Volgens het artikel ‘Rusland slaat toe en wil westerse wapens voor zijn’ [BD 11 februari] hebben we op 24 februari iets te vieren. Het is dan eerste verjaardag van de oorlog in Oekraïne. Alsof dit een reden is om te vieren. Ik neem dan ook aan dat de schrijver van dit artikel dit zo niet letterlijk bedoeld heeft. Dat Rusland toeslaat om de westerse wapens voor te zijn, is niet verwonderlijk. Geslepen als Rusland is, zijn ze het westen altijd voor. Als je winst wilt boeken, moet je de zwakste uitschakelen als je op voorhand weet dat die door het Westen geholpen gaat worden. Hier in het westen moet eerst jaren vergaderd worden voordat echte hulp op gang komt en als het dan mis gaat, krijg je te horen: ‘We hadden eerder actie moeten ondernemen’. Waarom moet zo’n beslissing zo lang uitblijven? Nou, omdat we in het westen te maken hebben met democratie waar bij te nemen beslissingen te veel mensen betrokken zijn. Vooruit Westen: schiet op met het sturen van F16’s.

Theo Konings

Tilburg

VIP’s?

Dat tegenwoordig zo’n beetje elke quiz of spelprogramma BN’ers laat opdraven, leidt wellicht tot hogere kijkcijfers, maar helaas zelden tot een hogere kwaliteit. Dat ik het gros van die Bekende Nederlanders bij Wie is de Mol of De Slimste Mens helemaal niet ken, ligt waarschijnlijk aan mij. Die worden vast door veel kijkers wél herkend. Zij hebben die schnabbels gewoon nodig in deze barre tijden. Maar om nu, zoals in Hunted, First Dates en Special Forces, deze YouTubers, influencers, rappers en sportmensen aan te gaan duiden als Very Important Person (VIP) gaat toch wel erg ver. Wat mij betreft te ver.

Paul Kremers

Heesch