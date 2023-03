Mening | Sta je niet als donor geregistreerd, dan krijg je ook geen nieuw orgaan

Op 1 juli 2020 is de gewijzigde Donorwet ingegaan. Hierin is vastgelegd dat iedereen vanaf 18 jaar in het Donorregister wordt opgenomen, met zijn/haar keuze om wel/niet doneren van organen en weefsels na overlijden. Nu bijna drie jaar na invoeringsdatum heeft de nieuwe wet helaas nog niet geleid tot het gewenste resultaat. De wachtlijsten voor organen zijn nog steeds erg lang. De kwaliteit van leven van de mensen die op zo’n wachtlijst staan, is vaak slecht. En ook het afgelopen jaar zijn er weer meer dan 150 mensen van deze lijsten overleden omdat er voor hen niet tijdig een orgaan beschikbaar was. De reden is simpel; te weinig mensen zijn bereid om na hun overlijden hun organen ter beschikking te stellen. Reden om de wet aan te scherpen, dunkt mij. Ons zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. Iedereen, ziek of gezond, betaalt premie en verkrijgt daarmee het recht op zorg. Laten we het solidariteitsprincipe hier ook toepassen. Iedereen die in het Donorregister heeft aangegeven na overlijden wel donor te willen zijn, komt in principe in aanmerking voor een donororgaan als dat onverhoopt nodig is. Maar iedereen die vastlegt dat hij/zij geen donor wil zijn, komt in principe dan zelf ook niet in aanmerking voor een donororgaan. Alleen ingeval er donororganen ‘over’ zijn, komen zij in aanmerking. Ik veronderstel dat met een dergelijke aanscherping van de wet de bereidheid van mensen om zich als donor te laten registreren, enorm zal toenemen. En daarmee de wachtlijsten en onnodige sterfgevallen zullen verdwijnen. Een prachtig vooruitzicht lijkt mij. Doen dus.