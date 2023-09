Mening | Samen gaan we feestend ten onder

Lezersbrieven Mening | Ik ben geen yup, drink geen havermelk en ik vind de fiets nog steeds prachtig

En weer een artikel over die peperdure yuppenfiets voor havermelkdrinkers [BD 2 augustus; ‘Havermelk-elite rijdt op VanMoof’]. Even voor de duidelijkheid: ik kocht mijn eerste e-bike in 2013, een Flyer, voor 3.200 euro. Na vijf jaar was de accu defect, buiten garantie, vervangen kostte 1.200 euro. Totaal: 4.400 euro. Mijn VanMoof kocht ik drie jaar geleden voor de (introductie-)prijs van 2.100 euro. Een keer een storing aan de accu gehad die kosteloos werd gerepareerd. Ik ben geen yup. Ik drink geen havermelk. Ik vind de fiets nog steeds prachtig vanwege het minimalistische design. En ik rij er nog dagelijks met veel plezier op. Misschien toch de vooroordelen eens aan de kant zetten?