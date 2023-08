Mening | Niet de burger moet zijn overheid meer vertrouwen, doch de overheid moet haar burgers gaan vertrouwen

Lezersbrieven Mening | Verplicht rij-exa­men voor bejaarde e-bikers

In de Brabants Dagblad lees ik dat volgens de Fietsersbond ouderen met een gewone fiets voor evenveel ongelukken zorgen als mensen met een elektrische fiets [BD 1 augustus; ‘Meer ouderen met letsel na e-bike-ongeval’]. Dat is een slecht onderbouwd verhaal! Op de eerste plaats zie ik bijna geen ouderen meer op een gewone fiets, zeker niet op toeristische routes en zij rijden niet veel harder dan 12-15 km per uur. De kans op een harde val is veel geringer. Daarnaast is de gewone fiets bij het afstappen ook beter hanteerbaar vanwege het geringe gewicht. Op de tweede plaats rijden heel veel ouderen die elektrisch fietsen, te hard. Ik rijd vaak op mijn racefiets en dan fiets ik soms even rustig met ongeveer 24 km per uur en dan komen er vrouwen en mannen voorbijscheuren alsof ze naar hun werk moeten. Op de derde plaats zijn veel van die elektrische rijders veel te dik en dan komen ze in de problemen als ze plotseling moeten remmen of als de bocht ingewikkelder is dan ze dachten; dan kunnen ze niet met hun overtollige gewicht adequaat reageren. Op de vierde plaats raken met name oudere vrouwen helemaal in paniek als er een tegenligger met redelijke snelheid aankomt op een fietspad dat ook bestemd is voor tegenliggers. Het gegil is dan niet van de lucht. Die vrouwen fietsen dan gezellig babbelend naast elkaar en dan moet of de een afremmen of de ander moet een spurtje trekken. Het wordt helemaal rampzalig als bijvoorbeeld een groepje van zes vrouwen op stap is. Op de vijfde plaats zijn er heel veel mensen die al jaren niet meer fietsen en totaal geen ervaring meer hebben op de steeds drukker wordende fietspaden. Voor iemand die gewoon lekker wil fietsen, is het niet altijd een genot op een mooie zonnige dag met al die onbeholpen fietsers. Een cursus van de Fietsersbond zou veelomvattend moeten zijn en niet enkel moeten gaan om het besturen van een elektrische fiets. Het allerbeste zou een verplicht rijexamen voor bejaarde e-bikers zijn; met noodstops, moeilijke bochten, tegenliggers en enkele verrassende veelvoorkomende situaties.