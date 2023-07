Mening | Kunnen olifanten bij Safaripark tinnitus krijgen?

Lezersbrieven Mening | Standbeeld Peerke Donders wordt ten onrechte verguisd

Over Peerke Donders is weer veel te doen, niet zozeer over hemzelf, als wel over het standbeeld van hem in Tilburg. Kenneth Cuvalay vindt het een racistisch beeld en heeft de zaak voor de rechter gebracht [BD 12 april]. Ook columnist Frank van Pamelen vindt het ‘een denigrerend ding’ en pleit voor een ander standbeeld.