Mening | Klimaatbeleid is geen keus. Klimaatbeleid is noodzaak!

Op het moment dat ik dit schrijf is er op Eindhoven Airport een actie van Extinction Rebellion (XR). Door omstandigheden ben ik er helaas niet bij. Als we onze aarde willen redden moeten we echt minder vliegen. Echter, wij zijn verwende nesten hier in het westen. We moeten er af en toe hoognodig een weekendje tussenuit. Naar zonnige, warme oorden en stoppen onze koppen in het zand. Kennelijk niet beseffend dat het hier ook ooit een heel warm oord wordt als we zo doorgaan. We zijn niet meer dankbaar voor wat de aarde ons geeft. En het economisch belang wint het nog steeds van het belang van onze aarde. Ik las dat minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat vindt dat Schiphol vanaf 2027 onbeperkt door moet kunnen groeien! Wordt heel Nederland dan een luchthaven? Met de Provinciale Statenverkiezingen heeft de BoerBurgerBeweging een flinke winst geboekt. Het beleid van de BBB betekent nog meer monocultuur. Misschien valt het mee, maar ik ben bang dat de aarde weer met 10 punten achterstaat. We kunnen niet ongestraft doorgaan met economische groei, zeker niet in de luchtvaart. Het is allang bekend dat door de uitstoot van broeikasgassen door rijke landen, de arme landen last krijgen van overstromingen of juist droogte. Het is een onrechtvaardige en onhoudbare situatie. En ondertussen verbazen we ons erover dat mensen uit Azië en Afrika naar Europa komen.

Ondertussen kijkt de politie stiekem mee in chatgroepen van XR, alsof wij criminelen zijn. Echter, wij komen op voor alle aardbewoners, zoals op Eindhoven Airport. Notabene horen en lezen we ook van de waarschuwing van het IPCC dat als we nu niet in actie komen, we de klimaatdoelen niet halen. Hoe nu verder met het klimaatbeleid? Klimaatbeleid is geen keus. Klimaatbeleid is noodzaak.

Ria Smit

Extinction Rebellion

Den Bosch

‘Minder ongerust’?

Van uw rapportage over het IPCC-rapport snap ik helemaal niks [BD 15 maart; ‘Minister Adriaansens betwist extra milieumaatregelen’]. U doet het voorkomen of het rapport minder beduusd is dan voorheen voor de opwarming van de aarde. Dat is gewoon niet waar. Dat de opwarming niet de 3 of 4 graden haalt, doet niets aan het feit af dat 1,5 - 2 graden desastreus zijn voor de aarde en haar bewoners, zo stelt het rapport. Overigens sluit het rapport een hogere opwarming dan 2 graden niet uit. Aan wat er allemaal moet gebeuren om tot 2 graden beperkt te blijven, geeft het rapport veel aanbevelingen waarbij het woord ‘snelheid’ de absolute voorwaarde is. Uitstoot in de atmosfeer moet snel drastisch naar beneden. Het rapport meldt dat de snelheid van maatregelen thans veel te laag is. Hittegolven, droogte, nattigheid en onweders zijn zowel in aantal als in hevigheid voor iedereen waarneembaar toegenomen, en het maximum is nog niet bereikt. Deze weersextremen hebben nu al onherstelbare schade veroorzaakt aan flora en fauna, zo stelt het rapport. Als alle landen de beloftes die ze deden in Parijs inlossen, dan komt de opwarming einde 2200 uit op 2,5 graad. Op dit moment zitten we al op 1,2 graden! Het VN-rapport is helemaal niet ‘minder ongerust’. Het wijst expliciet op de rampen die de wereld te wachten staan bij 1,5 graad en beveelt draconische maatregelen aan. Dat is heel wat anders dan ‘minder ongerust’.

Gerard Hovenier

Tilburg

Volledig scherm Diederik Samsom © EU

Samsom en stikstof

Diederik Samsom heeft in een overleg met een delegatie van het ministerie van Landbouw aangegeven dat, met betrekking tot de stikstofproblematiek, ‘Nederland met de auto vol de vangrail is ingereden en dat bijsturen niet meer helpt’ [BD 23 maart; Samsom: bemoeienis of volkomen normaal?] Daarna schijnt hij advies te hebben gegeven hoe het probleem aan te pakken. Dat vinden sommige mensen ontoelaatbaar. Wat mij tegen de borst stuit is met name de hypocrisie van politici die het probleem nog steeds ontkennen. Voor alle duidelijkheid nog eens: Nederland is wat betreft de stikstofproblematiek ‘vol in de vangrail gereden’. Ik vermoed dat Annie Schreijer-Pierik en Wilders heel goed weten dat we dat ongeluk zelfs bewust op ons af hebben laten komen. En zij en Van de Plas blijven het probleem ontkennen, maar maken zich tegelijk druk over het feit dat een ‘buitenstaander’ onze landbouwdelegatie adviseert over een oplossing. Maken zij zich ook zo druk over de (in)directe invloed van de agro-industrie (De Heus, For Farmers, Friesland Campina etc.) op de totstandkoming van een Landbouwakkoord?

Wil de Kort

Udenhout

Stem via blanco vakje

Naar het schijnt heeft een groot deel van de 18 procent van de kiezers die op de BBB gestemd hebben, dit uit onvrede met het huidige kabinetsbeleid gedaan. Als je een niet ingevuld stembiljet in de bus stopt, telt het niet mee voor het totaal aan stemmen. Waarom voeg je niet op een stembiljet een blanco vakje toe zodat mensen daardoor hun onvrede kunnen laten merken? Dit zal een heel andere verkiezingsuitslag geven.

Mario Gevers

Schijndel

Bouw zelf een burcht

In bijna heel Brabant ligt de bouw stil door het gecreëerde stikstofprobleem. Wat schetst mijn verbazing? Onder het spoor bij Esch zit een dassenburcht en moet daar weg, die zit daar gevaarlijk onder het spoor. Met man en machtige machines wordt de das weggejaagd om ergens anders te gaan wonen [BD 25 maart; ‘Dassen krijgen in Esch nog even de tijd om te verkassen’]. Dat kost een vermogen maar alles staat in het teken van de natuur. Misschien iets voor de mens die geen huis kan vinden: doe een das om, graaf een burcht en als je in de weg zit krijg je vanzelfsprekend een andere plekkie.

Frans Kuijpers

Diessen