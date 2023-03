Mening | De buurtbus; onmisbaar én voor iedereen

Als chauffeur op de buurtbus in de regio Hilvarenbeek volg ik met belangstelling berichten in de krant over het openbaar vervoer. Het valt me steeds op (en het stoort mij) dat het fenomeen ‘buurtbus’ daarbij volledig onvermeld blijft. En dat terwijl de Arriva buurtbussen in Noord-Brabant gewoon onderdeel uitmaken van het openbaar vervoer, waar iedereen met de ov-kaart gebruik van kan maken. En de buurtbus is niet alleen bedoeld ‘voor oude mensen’, zoals ik helaas zo vaak moet horen. In het Brabants Dagblad van 14 februari [‘Maak het netwerk hoogwaardig’) houdt Raf Daenen uit Westelbeers een pleidooi voor behoud van een breed netwerk van openbaar vervoer, met name op het platteland. Hij maakt zich terecht zorgen over het vervallen van onrendabele buslijnen in het streekvervoer. Helaas laat hij daarbij onvermeld dat er op het platteland wel buurtbussen rijden en ook blijven rijden (ook in Westelbeers). Deze bussen worden bestuurd door vrijwilligers en rijden in Noord-Brabant en elders in Nederland juist op trajecten tussen plattelandsgemeenten waar de streekbussen niet rijden (en ook nooit gereden hebben). In de regio Hilvarenbeek rijden we zes dagen per week en vervoerden we in 2022 bijna 25.000 passagiers. De buurtbusvereniging Hilvarenbeek groeit nog steeds en telt inmiddels zestig chauffeurs. Opheffing van buurtbuslijnen is niet aan de orde. Bij de recente berichtgeving over de staking van de buschauffeurs van Arriva werd helaas niet vermeld dat de buurtbussen wel gewoon reden, met als gevolg dat we passagiers misliepen. Een gemiste kans. Want de buurtbus is er, voor iedereen!

Paul van Gisbergen

Hilvarenbeek

Drink geen Heineken

Met verbijstering vernam ik dat Heineken nog steeds actief is in Rusland en in dat terroristenland ook nog stevig heeft geïnvesteerd [BD 23 februari; ‘Zo’n bedrijf moet je niet geloven op mooie ogen’]. Bij deze roep ik iedereen op om geen druppel bier uit de Heinekenfabrieken meer te kopen of te drinken. Bij elke slok bier van dat merk moet je beseffen dat je de economie van Adolf Poetins schurkenstaat helpt en je medeschuldig bent aan het vermoorden van onschuldige mensen.

G.W.J. Steenvoorden

Hedel

Slecht Nederlands

Terecht besteedde het BD de laatste tijd aandacht aan de teloorgang van onze dialecten en nu ook aan de achteruitgang van ons Nederlands! Ten onrechte krijgt dan vaak ons onderwijs de schuld. De oorzaak is echter onze hele maatschappij, van boven tot onder, van land tot dorp, van bestuur tot cultuur. Voorbeelden: OutbreakManagementTeam, Booster, Tilburg University, Holland got’s Talent, Mini-Airport Nieuwkerk, Commercial Break. Veelvuldig worden buitenlandse woorden gebruikt (vooral Engels), waarbij onze Nederlandse taal niet serieus genomen wordt en men te laks is om een normaal Nederlands woord te gebruiken of te verzinnen. Waar is het ministerie van Onderwijs, het Genootschap Onze Taal, de Vereniging van leraren Nederlands, de Heemkundige Kringen? Daarom gaat ook de taalkwaliteit op onze scholen achteruit. En dat alles ten koste van het Nederlandse taalgevoel (in spreken, lezen en schrijven) van onze kinderen!

Piet Derix

Goirle

Goed idee over het Designmuseum

Allereerst mooi dat iemand zijn privécollectie wil tentoonstellen voor het grote publiek. Kunnen wij, meestal de ouderen, extra van genieten. Wat een supergoed idee om het nieuwe Designmuseum in het oude pand van de V&D te huisvesten [BD 21 februari; ‘Bij dit voorstel hoeft niemand zijn woning uit’]. Hiermee slaan we twee vliegen in een klap, sorry drie vliegen. De mensen kunnen blijven wonen op de plaats waar het museum gepland is wat zeker in deze tijd van woningnood belangrijk is. Het pand van de V&D wordt op een goede manier ingevuld en geeft weer extra leven in de binnenstad. De middenstand gaat meer toeristen ontvangen wat een extra omzet geeft. Parkeren zal geen probleem zijn want we hebben een mooie parkeergarage genaamd St.-Jan. De persoon van de schilderijen kan ook zorgen voor een mooie en goede inrichting van het museum. Z kost het de gemeente geen belastinggeld van de hardwerkende mensen. Voor mij mag het museum daarvoor zijn naam dragen en steken we daarmee toch nog wat veren in zijn kont.

Leo van den Hoven

Vlijmen

Kanon op een mug?

Wat een ophef nu weer over boeken van Roald Dahl [BD 20 februari; ‘Lees het of lees het niet, maar blijf af van het werk’]. Ik houd het niet precies bij maar het behelst (over?)gevoeligheid voor woorden die iets van genderongelijkheid zouden hebben? Ik ben ook niet voor discriminatie maar is dit niet ‘schieten met een kanon op een mug’? En wat komt er nog allemaal? En wie bepaalt wat er wel en niet in een boek mag staan? Maar wie leest er eigenlijk nog een boek? Laat ons dan beter druk maken over de niet aflatende stroom aan films met grof geweld en seks op zenders, bijvoorbeeld Veronica.

Pieter Raaijmakers

Zeeland