Mening | De Amerikaanse wapenindustrie gaat weer gouden tijden tegemoet

De Amerikaanse wapenmiljardairs zitten weer op de eerste rij. Poetin is hun grote idool, door zijn oorlog in Oekraïne en de opgeklopte haat in het Westen gaat de Amerikaanse wapenindustrie weer gouden tijden tegemoet. Onder druk van de VS is de voorraad wapens zo ongeveer uitgeput; kassa. Onder leiding van Nederland en Engeland heeft de gratis wapenexport naar ‘bondgenoot’ Oekraïne een gigantische vlucht genomen. Terwijl in Nederland 1 miljoen inwoners onder de armoedegrens leven, gaat het kabinet Rutte 4 nog eens 2 miljard euro aan bondgenoot Oekraïne schenken. Sinds wanneer is dat corrupte land een bondgenoot van Nederland? Oekraïne is hooguit een bondgenoot van de rijke Nederlanders die miljarden in Oekraïne geïnvesteerd hebben. Als Nederland zo humaan wil zijn, waarom schiet het Afrika onder de Sahara niet te hulp? Daar worden dagelijks honderden burgers vermoord!

W. v.d. Valk

Boekel

CDA is kluts echt niet kwijt

Eerlijk gezegd begrijp ik als buitenstaander beslist niet dat de teloorgang van het CDA zoveel ophef veroorzaakt. Het volgt gewoon de weg van de logica! Het ligt echt niet aan het programma, aan die goedwillende leden, al die actievelingen, ook niet direct aan het bestuur, zelfs niet aan die arme Wopke Hoekstra. Nee mensen, er is hier iets veel fundamentelers aan de hand en dat hangt samen met die ‘C’ van het CDA. Die enorme aanhang van die samenbundeling van KVP, ARP en CHU is langzaam op natuurlijke wijze uitgestorven. Met hen is ook heel langzaam hun geloof in christelijke waarden verloren gegaan. Hun kinderen hebben in groten getale niet alleen hun geloof verloren, maar ook de christelijke idealen, normen en doelen. En met het leeglopen en slopen van de kerken verdwijnen daarmee ook de echte christelijke kiezers. Daar helpt geen CDA-programma aan, geen aansprekende leider, geen geld, geen goede bedoelingen. Nog sterker: bij elke volgende verkiezing gaat het CDA steeds meer inleveren omdat steeds minder ‘gelovige mensen’ het CDA-programma nog kunnen of willen omhelzen. Meer bidden zou misschien nog wel helpen. Alles samengevat: het CDA is de kluts niet kwijt, maar zijn gelovige kiezer!

Bob van Helsdingen

Oisterwijk

Gedwongen arbeid

Dienstplicht is slavernij. Het is namelijk gedwongen arbeid. Er is dan vaak wel een vergoeding, maar die is veel minder dan voor hen die vrijwillig hetzelfde werk doen. Die vergoeding kan ook niet hoger, omdat de dienstplichtige niet is opgeleid en vaak niet gemotiveerd is voor het werk. Nu zijn er velen die vooral de militaire dienstplicht normaal vinden en noodzakelijk [BD 21 maart; ‘Hoogste tijd: voer de dienstplicht weer in’], zoals veel van onze voorouders destijds de slavernij op de plantages in Suriname normaal vonden. Normaal vinden wij dat jonge mensen gedwongen worden om onder afschuwelijke omstandigheden en met groot gevaar voor eigen leven hun werk te doen. Hierbij worden ze ook gedwongen om andere mensen te doden. Dat is wat we nu zien in de oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld. Vele duizenden onschuldigen moeten daar sterven of zijn voor de rest van hun leven getraumatiseerd door de barbarij van het militarisme. Dit terwijl oorlog voeren, in deze tijd van mogelijke nucleaire massavernietiging, sowieso voor iedereen onverantwoord en misdadig is. Omdat oorlog in deze tijd eigenlijk niet meer kan, zijn wij daders als we de oorlog en militaire dienstplicht goedkeuren.

Willem Schot

Den Bosch

‘Sweet Caroline’

Met enige ontsteltenis heb ik het ingezonden artikel ‘Sweet Caroline’ [BD 14 maart] door Jules Leerintveld uit Kerkdriel gelezen. De getallen die hier worden genoemd met betrekking tot de aantallen vleesvarkens en met name het aantal dieren op melkveebedrijven, lijken eerder uit de losse pols van de heer Leerintveld te komen, dan dat ze gebaseerd zijn op werkelijke cijfers uit landbouwtellingen. Voor het gemak worden de geiten bij de aantallen dieren op melkveebedrijven geteld (appels en peren). Dat de schaalvergroting in de landbouw en met name de intensieve veehouderij erg hard is gegaan en op sommige plaatsen is doorgeschoten, zal niemand ontkennen. Door veel boeren is gebruikgemaakt van voortdurende technische ontwikkelingen - zoals automatisering in het productieproces - in de landbouw. Daarbij werden de plannen van de vooruitstrevende ondernemers ondersteund en/of gestimuleerd door hun bank of veevoerbedrijf. In het artikel wordt ongenuanceerd gesproken over ‘agri-maffia’. Dergelijke uitspraken werken alleen maar polariserend en doen geen recht aan het beeld van de agrarische ondernemers, die gebruikmaken van de geboden mogelijkheden. Gelukkig kan de heer Leerintveld nog wel sympathie voor hen opbrengen.

Jo Broeders

Haaren

‘Goed’ en ‘excellent’ onderwijs

Onlangs publiceerde uw krant een opinie van Pascal Cuijpers met betrekking tot een Kamermotie van Van Meenen [BD 21 maart]. Hij onderschreef daarin van harte diens opvatting dat de onderwijsinspectie zou moeten stoppen met het verlenen van de predicaten ‘goed’ en ‘excellent’ aan scholen. Volgens hem is dat te vergelijken met een oliebollentest die niet bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs. In navolging van Van Meenen gaat Cuijpers daarbij uit van een achterhaalde en veel te beperkte opvatting van toezicht (niet alleen op onderwijs). Die zou er zo enkel in moeten bestaan toe te zien op de naleving van de wet en dat zo nodig afdwingen met sancties. Het is allang bekend en ook wetenschappelijk onderbouwd dat toezicht pas effectief kan zijn als het beschikt over een mix van maatregelen. Die variëren van stimulerende maatregelen, zoals bijvoorbeeld de predicaten ‘goed’ of ‘excellent’ tot inderdaad aan de andere kant van het spectrum sancties. En van alles daartussen. Door de inspectie te verbieden openbare complimenten uit te delen aan scholen, ontneemt men haar een belangrijk deel van de mogelijkheden voor een evenwichtig toezicht en mag zij kennelijk alleen nog de boeman spelen.

Wij hebben eerder al kunnen zien waar zo’n benadering toe kan leiden.

Jos Verkroost

Tilburg