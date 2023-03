Lezersbrieven: Hoog tijd voor dna-databank | Villa moet afgebroken | Denk goed na over de Diezebrug | CDA een gezinspartij?

Hoog tijd voor een dna-databank

Het OM wil particuliere databanken inzetten om cold cases op te lossen (BD, 7/3). Bij zo’n bericht komt bij mij voor de zoveelste keer de vraag op of we niet een algemene dna-databank zouden moeten hebben. In de afweging van de belangen van slachtoffers en die van verdachten, slaat de balans voor de meerderheid van de Nederlanders ongetwijfeld door naar de belangen van het slachtoffer en diens omgeving.

In de politiek correcte discussies wordt al jarenlang vertraging veroorzaakt door te wijzen op de noodzaak van proportionaliteit en op de problemen bij de vulling van de databank.

Proportionaliteit kan gemakkelijk gewaarborgd worden. Dat kan door het gebruik van de databank te reserveren voor onderzoek inzake misdrijven die genoemd zijn in Boek 2 van het Wetboek van Strafrecht: Misdaden. En dus niet voor onderzoek inzake Overtredingen (Boek 3).

Het vullen van de databank kan zeer snel gebeuren door allereerst burgers uit te nodigen om vrijwillig wangslijm af te staan. Ook bij de bevolkingsonderzoeken zou vrijwillig toestemming gegeven kunnen worden om dna beschikbaar te stellen. Mijn inschatting is dat de dna-databank snel voor 75% gevuld zal zijn. Alleen de rest hoeft dan nog maar opgeroepen te worden voor verplichte profilering.

De politiek is aan zet om nu eens eindelijk door te pakken en niet te verzanden in eindeloos gepalaver over privacy. Een dna-databank voorkomt onvoorstelbaar leed als potentiële daders afgeschrikt worden en het vermindert straffeloosheid als de misdaad gepleegd is.

Vaak wordt in de discussie tegengeworpen dat zo’n databank gemakkelijk oneigenlijk gebruikt gaat worden. Wanneer we de hoop op en het geloof in de maakbaarheid van een samenleving waarin het recht prevaleert verliezen, is alles verloren.

Aan eenieder die privacy in relatie tot de ‘onbetrouwbare overheid’ in de dna-discussie werpt, de vraag: ‘Stel dat je dochter/vrouw/zus/vriendin is verkracht/vermoord, zou je dan willen dat er een dna-databank is?’ Het antwoord begint met j en eindigt op a. Dat moet gidsend zijn voor de wetgever.

Ludo Grégoire, Leiden

Villa Bruchem moet afgebroken

Als iemand zich niet aan de regels houdt, zoals die man uit Bruchem, en een villa bouwt die veel groter is dan is toegestaan, dan moet de gemeente Zaltbommel gewoon in actie komen.

Die man uit Bruchem heeft misgegokt met het overtreden van de regels en daar is dus maar één antwoord op mogelijk: de villa aanpassen zodat deze wel aan alle regels voldoet en als dit niet kan dan afbreken en opnieuw opbouwen. Regels zijn er niet voor niets en gelden voor iedereen.

Volledig scherm De villa in Bruchem © BD

Als de gemeente Zaltbommel dit toelaat en niet handelt zoals ze nu zou moeten doen dan is inderdaad de beer los. Hoe kun je dan nog tegen andere inwoners van de gemeente zeggen dat die zich aan de regels moeten houden?

Voor die man uit Bruchem heel jammer, maar als je wilt gokken met het overtreden van de regels, dan moet je er ook rekening mee houden dat je met gokken kunt verliezen.

Bert Bax, Tilburg

Denk na over de Diezebrug

Een mooi artikel van Mieske van Eck over de Diezebrug. Van het artikel gaat een grote betrokkenheid uit met het wel en wee van de stad. Er worden al zoveel te snelle besluiten genomen, omdat raadsleden misschien in een volgende termijn niet mee kunnen beslissen. Want er zijn zo weer verkiezingen en dan zitten ze misschien niet op het pluche.

Met dit opinie-artikel lijkt Mieske van Eck het beste met de stad voor te hebben. Ze nodigt raadsleden uit met een brede kijk weloverwogen besluiten te nemen. Dit moet natuurlijk gelden voor alle raadsleden in welke gemeente dan ook.

Erich Vermeulen, Heeswijk-Dinther

CDA een gezinspartij?

Het CDA voelt aan dat het stemmen gaat verliezen op 15 maart en probeert zichzelf opnieuw uit te vinden. Een van de speerpunten is, zeggen ze, dat de partij opkomt voor het gezin,.

Deze week was in het nieuws dat de VN en de kinderombudsvrouw ervoor pleiten dat het water niet afgesloten mag worden als er kinderen mee gedupeerd worden. Een goed streven waar de Tweede kamer ook een motie over heeft aangenomen, al waren er een paar tegenstemmers.

De VVD was tegen en dat kun je verwachten van een partij die de rechten van ondernemers wil laten prevaleren boven het onrecht dat kinderen wordt aangedaan. Maar ook het CDA stemde tegen. Dat vindt ook dat kinderen een recht mag worden ontnomen als de ouders om wat voor reden dan ook niet kunnen of willen betalen. Ik was al niet zo van plan om op onze gezinspartij te stemmen, maar dit verwachtte ik toch zeker niet van onze christelijke politici.

Wim Donders, Tilburg