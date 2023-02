Lezers helpen lezers: toneelclub zoekt etalagepop en André zoekt een Falk-stadsplattegrond van Tilburg

Lezersbrieven Je zou bijna denken dat Louise Fresco aandelen bij Campina heeft

Het moge duidelijk zijn, kom bij Louise Fresco niet aan met de laatste hypes of hippe diëten BD 28 januari; ‘Niets is zwart-wit bij Louise Fresco en al helemaal niet als het over eten gaat’]. Sterker nog, je zou bijna denken dat ze aandelen bij Campina heeft. Door het drinken van havermelk plaats je jezelf in een andere groep, zegt ze. Insinuerend dat arrogantie hieraan ten grondslag ligt, of een zich beter voelen dan de ander. De werkelijke reden dat steeds meer mensen kiezen voor havermelk of een andere plantaardige variant is dat er geen dierenleed aan te pas is gekomen en bovendien beter voor het klimaat. Maar kom bij deze voormalig bestuursvoorzitter van de Landbouwuniversiteit, en bestuurder bij de Rabobank, niet aan met gelukkige koeien: ‘Het is lastig om te zien of ze gelukkiger zijn’. Wat anderen, die beter kijken en onafhankelijk kunnen oordelen, gelukkig wel zien, zijn feiten: koeien kunnen zo’n 20 jaar worden, in de zuivelindustrie worden ze meestal niet ouder dan 6 jaar. Een kort miserabel leven waarbij ze niet hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen. In die 6 jaar krijgt een koe gemiddeld 4 kalfjes die meteen na de geboorte bij haar worden weggehaald. De vleesindustrie kan ook op Fresco’s lobby rekenen: ‘Wie goed doet eet geen vlees omdat het funest is voor het klimaat, voor het dierenwelzijn, voor de gezondheid enzovoort’.... ‘Daar valt veel op af te dingen’, volgens de voedseldeskundige. Een boude bewering die eenvoudig onderuit wordt gehaald door vele recente (wetenschappelijke) publicaties. Haar gehamer op het belang van zuivel en vlees komt net zo drammerig en verheven over als waar zij mensen, die geen dierlijke producten eten, van beschuldigt.