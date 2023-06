Lezers helpen lezers: Ouderwetse unster gezocht om karpers mee te wegen en wie heeft deze oorbel gevonden?

Lezersbrieven Mening | Stikstof wordt niet gemeten, maar berekend volgens RI­VM-mo­del. Verbijste­rend!

Ik zat deze week in de auto en zette de radio aan. Ik was precies op tijd om de vraag te horen: ‘Hoe wordt de stikstof eigenlijk gemeten, in of op de grond of in de lucht?’ Degene die de vraag beantwoordde was duidelijk goed ingevoerd en kwam met het volgende – in mijn ogen onwaarschijnlijke – verhaal: ‘Die wordt niet gemeten, maar berekend volgens een model van het RIVM. Een heel uitgebreid model dat met allerlei zaken rekening houdt’. Ik had bijna een aanrijding..... Dus zelfs voor zo’n probleem als stikstof en de onwaarschijnlijk ingrijpende maatregelen die er voor de landbouw, bouwbranche, eigenlijk voor alle in Nederland levende burgers aan verbonden zijn, valt de beoordeling terug op een rekenmodel. Dus het komt erop neer dat men in Den Haag niet eens echte gegevens heeft, maar de uitkomsten van een rekenmodel. Grappig dat ze zelfs nog tot enig verschil in de uitkomsten komen op zo’n postzegel dat Nederland in dit kader eigenlijk is. Maar helaas ook: ‘Is er nog wel iets vertrouwenswaardig wat uit de kraam van onze regering komt?’ Dan valt het nog erg mee dat de BBB maar 17 Eerste Kamerzetels zal gaan bezetten. Ik leerde vroeger op school ‘meten is weten’, maar met alle andere knoeiboel in regeringskringen wordt ook het stikstofprobleem opgeroepen en afgedaan met een rekenmodel.