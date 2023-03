Lezers helpen lezers: mooie verhalen over de Bloesemtocht gezocht en wie heeft een drumstel voor een Oekraïense jongen?

Regelmatig vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Vanaf vandaag vullen we deze meerdere keren per week aan. Na een aantal dagen verdwijnt de inzending. Hieronder vind je de inzendingen. Meedoen kan door te mailen naar mijnbd@bd.nl.

Gezocht

Mooie verhalen over de Nationale Rode Kruis Bloesemtocht. De Bloesemtocht is gestopt, maar verdient een mooi afscheid in de vorm van een boek. Wij zoeken bijzondere verhalen, leuke anekdotes en foto’s van wandelaars en vrijwilligers van de afgelopen dertig jaar. Wandelde jij altijd met een vast groepje of heb je misschien je grote liefde tussen de bloesem ontmoet? Of wil je alvast een exemplaar van het boek reserveren? Stuur je bijdrage in naar de redactie via:

jelly@emjee.com

hobotekst@gmail.com

Gevraagd

Lieve lezers, wie zou onze zoon van 31 jaar een gezellig kaartje willen sturen om hem wat op te vrolijken? Hij is namelijk al meer dan een jaar ziek thuis door long covid en er is nog steeds weinig of geen vooruitgang bij hem. Hij wordt er gewoon moedeloos van. Ook voor zijn vrouw en drie kleine kinderen is dit heel moeilijk. Zijn naam is:

Gert-Jan van Wel

Dr. Esseveldlaan 17

4281 PM Andel

Gratis af te halen

Wie kan deze sondevoeding nog gebruiken? Ik heb twaalf liter over, maar kan dat niet teruggeven.Zonde van dat dure spul. Het is nog houdbaar tot 22 oktober 2023. Omgeving Oss.

Conny van Dijk

cvd@herperduin.nl

Volledig scherm mijnbd © mijnbd

Verloren

Wie heeft mijn bril met doos gevonden op de Driesprong in Rosmalen. Ik hoor het graag!

Tel: 06-20262923

Gevonden

Wie is zijn sleutel kwijt? Gevonden bij Kerkhovense molen in Oisterwijk. Aan de sleutel hangt een leren sleutelhanger.

rene.wout@planet.nl

Gevraagd

Wie helpt mij aan ansichtkaarten, boeken, posters, etc. van de kunstenaar Marlene Dumas? Ik zou er heel blij mee zijn. Natuurlijk zijn de verzendkosten voor mijn rekening.

Martien Pepping

peppingm@gmail.com

Aangeboden

De Beocenter 1 is een klassiek Bang & Olufsen product: met één aluminium afstandsbediening bedien je TV, DVD-speler en radio. Met aluminium standaard. Wie heeft interesse? Tegen een vergoeding.

Tel: 06-10328960

loes.lejeune@ziggo.nl

Volledig scherm mijnbd © mijnbd

Gratis af te halen

Als ex-diabetesverpleegkundige, vind ik tussen mijn spullen een Novo nordisk novopen 4. Een wat oudere injectiepen, wellicht is er iemand die er erg aan verknocht is. Voor hem/ haar de kans om een nog nieuwe novopen 4 in bezit te krijgen. Hoop er iemand blij mee te maken.

monique.uje@gmail.com

Gezocht

Voor een Oekraïens gezin dat pas in Nederland is aangekomen, zoek ik een drumstel. De jongen van 12 kan goed drummen en mist zijn drumstel. Het zou een goede uitlaatklep voor hem kunnen zijn. Wie heeft een drumstel over? Het is ook mogelijk om het in bruikleen te geven.

Annelies Witzel

Tel: 06-54341130

witzelje@xs4all.nl

Volledig scherm mijnbd © mijnbd

Gevraagd

Weet u waarvoor dit voorwerp of gereedschap werd gebruikt? Het ligt in het SIEmei museum in Veghel.

theoendiannevanuden@gmail.com

Gezocht

Ik ben vrijwilliger bij het opvangcentrum voor asielzoekers op de Tilburgse weg in Goirle. Ze zoeken daar nog een gitaar, een schaak/dambord met schaakstukken en damstenen, sportkleding, sportschoenen, ook voor de zaal, herensneakers en kledinghangers. Wie kan helpen?

andrewesel@hotmail.com

Tel: 06-5394236

Gezocht

Ik ben op zoek naar een stevige damesfiets voor een jongedame met een krappe beursom kranten mee te bezorgen. Het liefst in Drunen of directe omgeving. Kleine vergoeding is mogelijk.

verbo740@planet.nl

Gezocht

Wie kan mij helpen aan een houten beugel en leertje om van mijn trip trap (oud model 1990) een kinderstoel te maken? Over de kosten worden we het wel eens.

paulavos58@gmail.com

Gezocht

Wie heeft nog een lege ongebruikte agenda van 2022 liggen? Zou mij goed van pas komen.

hchristiaans1946@gmail.com

Volledig scherm mijnbd © mijnbd

Gevonden

Dit onderdeel vond ik in de Molenstraat in Heesch. Wie mist het?

janploegria@gmail.com

Gezocht

Al enige tijd ben ik op zoek naar het Oeteldonks kookboek Au bain mari (2013) van de Dansmaries. Wie heeft er een exemplaar?

Tel: 06-51467509

Aangeboden

Wegens beëindiging bedrijf ter overname aangeboden diverse woonaccesoires van glas en glaskunst, schalen, vazen, windlichten en olielampje. Omgeving Tilburg.

Tel: 06-51272125

Gratis af te halen

Wie kan ik blij maken met ongeveer honderd volle miniatuurflesjes alcohol? Diverse soorten drank. Voor verzamelaars. Gratis af te halen in Tilburg.

Toos van Gorp

Famvangorp@kpnmail.nl

Gratis af te halen

Weckflessen en weckketels. In Boekel. Wie kan ik daar blij mee maken?

familielinden18@gmail.com

Gezocht

Ik ben op zoek naar Dato wasmiddel, deze wordt niet meer verkocht. Mocht iemand deze nog over hebben, zou ik deze graag overnemen.

A. Pijnenburg

jo_annette@live.nl

Gezocht

Om mijn verzameling uit te breiden ben ik op zoek naar oude vinyl singeltjes (45 toeren). In het genre, piratenmuziek, Nederlandstalig zoals De Four tak, Bianca, de Paladijns, De Jageto’s, Jeannette van Zutphen, Jenny, enz. Heeft u nog een koffertje? Of misschien wel een hele bak vol? Ik wil ze graag van u overnemen.

Sylvia Morgan

Tel: 076-5022867

wallboxsmr@hotmail.com

Gezocht

Als verzamelaar van alles over De Gruyter ben ik altijd op zoek naar spulletjes. Deze keer ook speciaal naar bedrijfskleding uit de fabriek begin jaren ’50 vorige eeuw. Vooral naar de kleding voor de vrouwen die op de afdelingen werkten. Maar misschien heeft u nog iets liggen (verpakkingen, krantjes, snoepjes van de week of andere dingetjes) en wilt u het aan mij afstaan.

elsdelaat2008@gmail.com

Tel: 06-49862278

Gevraagd

Drie of vier tentstokken van ongeveer twee meter. In de omgeving van Waalwijk kom ik ze graag ophalen.

M. de Brouwer

kwartelmax@gmail.com

Gratis af te halen

In 1983 traden diverse Tilburgse sixtiesbandjes op in de schouwburg van Tilburg. Hiervan zijn opnames gemaakt. Wie belangstelling heeft voor deze opnames mag zich bij mij melden.

pbrekelmans@home.nl

Volledig scherm mijnbd © mijnbd

Gratis af te halen

Na een verbouwing heb ik helaas geen plaats meer voor dit prachtige schilderij. Het is van een bekende plaatselijke kunstenaar. Ik wil het graag schenken aan bijvoorbeeld een zorginstelling of verpleeghuis (geen particulier), waar het een mooie plek zou kunnen krijgen. Het stilleven, geschilderd in olieverf op doek, zit in een lijst met vergulde randen, buitenmaat: 80 keer 100 centimeter. Liefst in Uden of omgeving.

Ria van Lanen

tsn.nl@home.nl

Gratis af te halen

Gele parkiet met een grote kooi en toebehoren.

Tel: 06-53657096

info@dnbrouwer.nl

Verloren

Heeft iemand in Tilburg Noord een keykoord gevonden? Zwart en etiketje Nora met een huissleutel en een centrale deurvergrendeling.

Tel: 06-49661417

Verloren

Op 11 februari ben ik mijn huissleutel verloren in de omgeving Berkel- Enschot, winkelcentrum Koningsoord, of in de omgeving van de autobedrijven in Tilburg. Op het zwarte labeltje staat: huissleutel.

Tel: 06-44182420

Volledig scherm mijnbd © mijnbd

Gratis af te halen

Werkende klok die je op kunt winden.

akemenade17@gmail.com

Gevonden

Aan Koudenoord in Nistelrode een Bosch fietscomputer.

Jolandakruidenier@gmail.com

Gratis af te halen

Een halve doos vol met videobanden. Ophalen in Lith.

Tel: 0412-481077

Gratis af te halen

Bij het opruimen vond ik De Complete stratengids van Nederland, van Robas BV uit 1997. Een dik boek met alle straten van Nederland op plattegronden Interessant voor een verzamelaar?

Hendrien van der Steen

th.steen@kpnmail.nl

Volledig scherm mijnbd © mijnbd

Aangeboden

Wie heeft interesse in deze koffers? Alle drie afsluitbaar. Waarvan de twee bruine (leer) in elkaar passen. Tegen kleine vergoeding.

mtibosch@gmail.com

Gezocht

Wie helpt mij om deze serie compleet te maken voor mijn kleinkinderen? Ik zoek nog de volgende titels: Pietje Puk in de knel, Pietje Puk redt ketel dorp, Pietje Puk postbode van het jaar, Pietje Puk in paniek, Pietje Puk maakt zich boos. Uiteraard tegen vergoeding

Mieke.bisseling@hotmail.nl

Gratis af te halen

Wie heeft er interesse in een plastic zak vol kaarsenresten? Af te halen in Tilburg.

A. van Diessen

cor_annie@hotmail.com

Volledig scherm mijnbd © mijnbd

Gezocht

Vorig jaar kochten we een nieuw Inventum koffieapparaat. Helaas na een paar weken sneuvelde de glazen koffiekan. Heeft iemand zo’n glazen koffiekan toevallig bewaard? Type K2712D. Serienummer: 19240596. In de buurt van Drunen of anders betalen wij de verzendkosten.

ruth.brock@home.nl

Gratis af te halen

Patioblokken 30x30 centimeter, 14 stuks. Gratis af te halen in Tilburg.

carin.van.voorst@planet.nl

Gezocht

Wie heeft er nog Knip of Knippie modebladen liggen?Ik zou er erg blij mee zijn. Graag tussen Oss en Wijchen.

gerdavanaar@hotmail.com

Gevraagd

Wij zijn achtertuinmini ‘s van de Lidl aan het sparen voor de snoezelruimte voor onze dementerende woongroep. Wie heeft zegels liggen die niet gebruikt worden?

emje30366@gmail.com

Aangeboden

Ik heb in de kraamzorg gewerkt en mijn nieuwe elektrische kolf, merk Ameda, nooit gebruikt. Tegen een vergoeding.

Tel: 06-22394445

Aangeboden

Wilt u (teddy)beren gaan maken? Ik heb een uitgebreide voorraad materialen. Berenvellen in diverse kleuren, verschillende formaten schijven, splitpennen, potenstof, diverse maten ogen en gereedschappen. Af te halen tegen een vergoeding in Eethen.

Neeltje Scholtes

mailns@ziggo.nl

Gevraagd

Wie heeft voor mij oude Happinez magazines liggen? U maakt mij daar heel blij mee. Deze ga ik zorgvuldig hergebruiken en maak daar bijzonder werk mee.

Henk Huijbers

huijbersvanaar@kpnmail.nl

Volledig scherm mijnbd © mijnbd

Gezocht

Wie kan mij helpen aan het motorblad Moto73 nummer 3 van 10 tot 23 februari uit het jaar 2000, met daarin de eerste indruk van de BMW F650GS? Vergoeding en/of verzendkosten zijn geen probleem!

Beemer650@ziggo.nl

Gezocht

Wie heeft een tunische haaknaald nummer 7?

joco.ligtenberg@gmail.com

Gezocht

Voor een creatief knutselproject voor school ben ik op zoek naar veel verschillende plastic dieren. Kan van alles zijn, Schleich, dinosaurussen, panda’s, beertjes, etc.

chloezornig@gmail.com

Gezocht

Ik ben op zoek naar veel kleine accessoires die bijvoorbeeld dienen als kleding of hoed voor een Barbie of aankleding voor een diertje! We gaan met mijn zusjes kinderpartijtje gezellig knutselen en dieren op een grappige manier aankleden. Tule of lappen stof zijn ook welkom.

Elisa Stolk

2107482zornig@zuyd.nl

Gratis af te halen

Diverse oude bidprentjes, zelfs van voor de Tweede Wereldoorlog. Wie is geïnteresseerd? Kunnen worden opgestuurd.

anitacoppes@hotmail.com

Gezocht

Voor mijn Eftelings Laafse Lurkglazen ben ik op zoek naar houten ringen om het glas in te zetten. Graag in de buurt van Kaatsheuvel of omgeving.

cwam58@home.nl

Gratis af te halen

Wie kan ik blij maken met een henselock voor koersbal?

a.vanderlinden6@kpnmail.nl

Gezocht

Bridgeclub Invite speelt haar wintercompetitie in de Pelgrimshoeve in Tilburg. Wij combineren gezelligheid en vriendschap met een sportieve uitdaging. Wij hebben nog plaats voor enkele bridgeparen. Informatie in te winnen bij onze wedstrijdleider:

Wil van Gils

Tel: 06-14625047

Gratis af te halen

Voor de verzamelaar/liefhebber: botermesje Blueband, lepeltje ANWB en lepeltje Evoluon. De drie samen afhalen in Den Bosch of tegen verzendkosten.

Puk Verkoren

pukverkoren2@gmail.com

Aangeboden

Boek De Afstammelingen.

debrabandermarijke@gmail.com