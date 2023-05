Lezers helpen lezers: Een Simca voor een trouwerij gezocht en wie heeft er nog een haan voor een aantal kippen?

Lezersbrieven Mening | Klimaatbe­leid is geen keus. Klimaatbe­leid is noodzaak!

Op het moment dat ik dit schrijf is er op Eindhoven Airport een actie van Extinction Rebellion (XR). Door omstandigheden ben ik er helaas niet bij. Als we onze aarde willen redden moeten we echt minder vliegen. Echter, wij zijn verwende nesten hier in het westen. We moeten er af en toe hoognodig een weekendje tussenuit. Naar zonnige, warme oorden en stoppen onze koppen in het zand. Kennelijk niet beseffend dat het hier ook ooit een heel warm oord wordt als we zo doorgaan. We zijn niet meer dankbaar voor wat de aarde ons geeft. En het economisch belang wint het nog steeds van het belang van onze aarde. Ik las dat minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat vindt dat Schiphol vanaf 2027 onbeperkt door moet kunnen groeien! Wordt heel Nederland dan een luchthaven? Met de Provinciale Statenverkiezingen heeft de BoerBurgerBeweging een flinke winst geboekt. Het beleid van de BBB betekent nog meer monocultuur. Misschien valt het mee, maar ik ben bang dat de aarde weer met 10 punten achterstaat. We kunnen niet ongestraft doorgaan met economische groei, zeker niet in de luchtvaart. Het is allang bekend dat door de uitstoot van broeikasgassen door rijke landen, de arme landen last krijgen van overstromingen of juist droogte. Het is een onrechtvaardige en onhoudbare situatie. En ondertussen verbazen we ons erover dat mensen uit Azië en Afrika naar Europa komen.