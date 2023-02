Ik ben een ‘oppasoma’

Lezersbrieven Het kabinet Den Uyl getuigde van grote beschaving

Enige dagen geleden presteerde premier en VVD’er Mark Rutte het, om in aanloop naar de Statenverkiezingen te zeggen dat we niet terug moeten naar de tijden van Den Uyl [BD 2 februari; ‘Kloof tussen winnaars en verliezers is te groot geworden’]. Voor een geschiedenisleraar een vertoon van onkunde. Waarom? Het kabinet Den Uyl (1973 – 1977) waarvan premier Joop den Uyl de grote gangmaker en inspirator was, getuigde van grote beschaving, visie en doortastendheid. Enkele voorbeelden.