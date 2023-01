Houd de fietspaden schoon!

Beetje voorzichtig?

Lees brief eerst goed na

Ingaand op de open brief ‘Spellingsfouten’ van 17 januari jongstleden. Telwoorden tot en met twintig schrijf je voluit: vijf dus in plaats van 5. Carbonpapier schrijf je aan elkaar. Waarschijnlijk wordt Tipp-Ex bedoeld in plaats van typex. Afkortingen bij gebruik de eerste keer voluit schrijven: met BD derhalve wordt waarschijnlijk Brabants Dagblad bedoeld. Voorts inhoudelijk. De eerste zin is overbodig. In een open brief moet je immers altijd iets ‘van het hart’. Tweede zin is overbodig. Niet relevant dat je de krant op zaterdagochtend graag bij een kopje koffie leest. Derde zin: interpunctie foutief gehanteerd. Voorts in deze zin zeer een vreemde constructie gebruikt die niet correct is: de interesse en waardering begint ‘ernstige scheuren’ te vertonen. Vierde zin: spellingscontrole kan niet ‘stuk’ zijn. Wel kan het zijn dat deze niet ‘werkt’ of niet is geraadpleegd dan wel ingezet. In deze vierde zin voorts ter duiding dat de hoofdredacteur niet als spellingscorrector werkzaam is bij een krant. Vijfde zin: interpunctie wederom foutief gehanteerd. Tip: lees je ingezonden brief iets zorgvuldiger na.