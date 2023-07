Fietser kritiek na aanrijding met tram in Schaarbeek

Halle Opnieuw boom­plantac­tie voor Plan Boommarter

Plan Boommarter organiseert op zondag 12 februari een nieuwe bosplantactie. Plaats van afspraak is dit keer een weide aan de Perregatstraat-Zuiderstraat in Lembeek. De locatie is een paardenweide die Natuur en Bos in 2020 kon aankopen. Dit stuk groen langs de Zenne maakt deel uit van de natuur tussen de gewestgrens en het sas van Lembeek. De boomplantactie moet een groots feest worden. Iedereen kan zich inschrijven via www.planboommarter.be om mee te helpen. Er worden niet alleen bomen geplant. Er zijn ook optredens, er worden Highlandgames georganiseerd en er is een natuurwandeling uitgestippeld. De boomplantactie vindt plaats van 11 uur tot 16 uur. De Highlandgames vinden plaats vanaf 11 uur tot 13 uur. Om 14.30 uur start de begeleide wandeling.