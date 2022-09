Wissel van de macht? Rafael Nadal gaat bezinnen na vroege exit op US Open: “Je moet snel en jong zijn, ik ben het allebei niet meer”

US OPENVoor het eerst sinds 2003 staat er niemand van het kwaliteitskwartet Williams-Federer-Nadal-Djokovic in de kwartfinales van de US Open. De wissel van de macht grijpt plaats. Zeker als Rafael Nadal (ATP 3), maandagnacht geklopt door een ontketende Frances Tiafoe (ATP 26), even gaat bezinnen. “Er spelen belangrijkere dingen in mijn persoonlijk leven op dit moment. Ik heb wat rust nodig.”

“Ik speelde een slechte match, hij een goede. Zo simpel is het.” Eerlijk als altijd, Rafael Nadal na zijn toch wel onverwachte 4-6, 6-4, 4-6 en 3-6-nederlaag in de achtste finale tegen thuisspeler Frances Tiafoe. “Tennis is vaak een spel van positie”, wist Nadal. “Je moet snel en jong zijn. Ik ben het allebei niet meer.” Desalniettemin waren de verwachtingen, zoals altijd, hooggespannen. “Ik heb ook goed getraind voor aanvang”, meende Nadal. “Maar eens het toernooi begon, is mijn niveau naar beneden gegaan. Ik moet analyseren hoe dat komt.”

Zijn blessureproblemen de laatste maanden kunnen één uitleg zijn. Na Roland Garros gaf de 36-jarige Spanjaard toe dat hij de hele veertien dagen met een verdoofde voet had gespeeld, waarna hij zonder voorbereiding aan Wimbledon begon en daar in de halve finale verstek moest geven omwille van een buikspierletsel. In Montreal, drie weken voor de US Open, voelde hij zich nog niet voldoende hersteld. In Cincinnati verloor hij in de eerste ronde. “Ik kan excuses inroepen, maar voor mij is het eenvoudig: als je niet op niveau bent, kan je niet winnen. Hij was de betere speler.”

Volledig scherm © Photo News

Nadal wilde het wel niet hebben over een voorval dat zich afspeelde in de privésfeer. Zijn vrouw Mery Perello is bijna acht maanden zwanger en kende net voor aanvang van de US Open een schrikmomentje waarbij ze in een Mallorcaans hospitaal werd opgenomen voor onderzoek. “Mijn vrouw is in orde”, liet de doorgaans discrete Nadal weten tijdens het toernooi, maar dat zoiets in het achterhoofd kan spelen lijdt geen twijfel. “Ik moet terug”, zei de 22-voudige grandslamwinnaar die dinsdag pas zijn eerste grandslamwedstrijd van 2022 verloor. “Zaken regelen. Dus ik weet totaal niet wat mijn programma wordt. Er spelen belangrijkere dingen in mijn persoonlijk leven op dit moment. Ik heb wat rust nodig. Het zijn zware maanden geweest. Ik kom pas terug als ik mentaal opnieuw klaar ben voor de competitie” In principe zou Nadal over drie weken meedoen aan de Rod Laver Cup in Londen.

Kantelpunt

Het zorgt er alleszins voor dat deze US Open een kantelpunt lijkt te worden in de tennisgeschiedenis. Wordt de wisseling van de macht definitief ingezet in Queens? Het is al menigmaal aangekondigd, maar gezien de leeftijd en de grotere afwezigheid van Nadal, Djokovic (niet-gevaccineerd) en Federer (geblesseerd) is dit alleszins een ultieme kans voor de troonpretendenten. De negentienjarige Carlos Alcaraz (ATP 4) bijvoorbeeld, die dinsdag om 2u24 ’s nachts en na vijf sets (6-4, 3-6, 6-4, 4-6, 6-3) voorbij Marin Cilic (ATP 17) ging en daardoor zijn kansen om de nieuwe nummer een van de wereld te worden vrijwaart. Of de twee jaar oudere Jannik Sinner (ATP 13) die de jongste speler werd die een kwartfinale van alle grandslamtoernooien op zijn palmares heeft staan sinds Djokovic dat deed in 2007-2008. Zonder Nick Kyrgios (ATP 25) te vergeten natuurlijk. Of misschien zelfs de zonder scrupules spelende en eindelijk zijn doorbraak vierende Tiafoe? Weet u trouwens nog tegen wie de 24-jarige Amerikaan verloor op Roland Garros en Wimbledon? Jawel, David Goffin…

Volledig scherm © Photo News