Vrouwenfinale US Open gewonnen door Coco Gauff, die eerste grandslamtitel wint

Coco Gauff (WTA 6) heeft zaterdag de US Open haar eerste eindoverwinning in een grandslamtoernooi op haar palmares bijgeschreven. De negentienjarige Amerikaanse klopte in de finale in New York de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 2) in drie sets (2-6, 6-3 en 6-2).