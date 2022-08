Voormalig winnaar Mats Wilander analyseert de aankomende US Open: “Elise Mertens moet meer risico in haar tennis steken”

US Open34 jaar geleden was hij zelf nog aan het feest op Flushing Meadows, vandaag toont de 58-jarige Mats Wilander, zevenvoudig grandslamwinnaar, zich even scherp in zijn analyse als indertijd met zijn racket: “Gaat David Goffin de US Open winnen? Hoogstwaarschijnlijk niet, maar volgens mij komt zijn beste tennis er toch nog aan.”

De aanloop naar deze US Open was chaotisch. Onverwachte winnaars, geen Federer, Nadal of Djokovic in de buurt, weinig houvast. Zorgt dat voor extra druk in de mannenkleedkamer, denk je, omdat iedereen zich winstkansen toedicht?

“Goeie vraag. En ja, je hebt gelijk. Het zorgt zeker voor meer druk bij enkele outsiders. Tegelijkertijd geeft het veel spelers een gevoel dat ze voor de titel kunnen gaan, dat ze goed genoeg zijn. Roger en Novak zijn er niet, met Rafa (die terugkomt van een buikspierblessure, red.) weet je het niet, Andy Murray speelt niet meer zoals vroeger, dat maakt het allemaal makkelijker en dat geeft enkele spelers zeker en vast meer hoop.”

Volledig scherm Mats Wilander. © AFP

Is Nick Kyrgios één van die spelers? Finalist op Wimbledon, liefhebber van de elektrische sfeer in New York maar ook nog steeds licht ontvlambaar.

“Tja, moeilijk antwoord. Ik weet wel dat vijf sets op hardcourt fysiek veel zwaarder zijn dan vijf sets op gras. Bovendien staan er op de Wimbledon-tabel minder dan tien spelers die liever op gras spelen dan op hardcourt, Nick is één van hen. Op hardcourt kan iedereen zijn spel spelen, het is de makkelijkste ondergrond. Daardoor wordt het elke ronde ook zwaarder om te winnen. Bovendien is de US Open een vreemd toernooi in je hoofd. Het is het laatste grandslamtoernooi, het laatste evenement van een lange Amerikaanse zomer. Uit mijn eigen ervaring weet ik nog dat het moeilijk was om telkens mentaal klaar te zijn voor elke match. Kyrgios moeten we niet direct uitroepen tot een favoriet, maar een gevaarlijk heerschap in één wedstrijd is hij absoluut wel! Hij is alleszins een betere speler, meer gefocust, fysiek sterker en meer met zijn resultaten bezig, en daarom één van de redenen waarom dit een leuk toernooi gaat worden.”

Volledig scherm Nick Kyrgios. © AFP

David Goffin is zowat zijn tegenpool. Jammer genoeg ook qua resultaten. Hebben we te snel hoera geroepen bij zijn verrijzenis (kwartfinale) op Wimbledon?

“Geef hem nog even respijt! Hij is nog aan het terugkomen. In zijn manier van spelen op Wimbledon zag je terug het vuur in hem. En je werd eraan herinnerd wat een fantastische speler hij eigenlijk is. Maar tegelijkertijd zie je toch dat David niet over die grote service of sterke forehand beschikt, wat het veel moeilijker maakt op de mannentour om daar te overleven, puur op basis van zijn regelmaat. Volgens mij gaat die twee jaar dat hij op sukkel was met blessures hem wel wat mentale frisheid bezorgen. Bovendien heeft hij genoeg ervaring om zich niet al te veel zorgen te maken over zijn resultaten vóór een grandslamtoernooi. Het gaat naar drie winnende sets, hij heeft veel grandslamdeelnames op de teller (38) en hij bekijkt die matchen op de US Open denkende: ‘Ik kan vijf uur lopen als het moet.’ Gaat David Goffin de titel winnen? Hoogstwaarschijnlijk niet, maar we moeten wel heel voorzichtig zijn met te zeggen dat zijn beste tennis achter hem ligt, volgens mij komt zijn beste tennis er nog aan.”

Dat hopen we ook voor Elise Mertens. Zij is de regelmaat zelve. Dit jaar haalde ze op elk grandslamtoernooi de vierde ronde om dan te verliezen van de latere finaliste. Wat wil dat zeggen?

“Dat regelmaat in het damestennis erg belangrijk is. Omdat het maar naar twee winnende sets is en als je een uurtje minder bent, dat je eruit ligt. Maar tevens zijn er vrouwen die zo goed kunnen tennissen gedurende een korte periode dat als je daar alleen maar regelmaat tegenover kan plaatsen je toch gaat verliezen. Op bepaalde dagen ga je een speelstijl nodig hebben waarin je winners slaat en goede opslagen produceert. Dat moet Elise nog leren, om af en toe iets meer risico in haar spel te leggen. Ik weet niet of ze die mindset heeft. Maar eerlijk, telkens als ze in dat laatste stadium van een toernooi opduikt, zeg ik tegen mezelf: om Mertens te kloppen moet je op je best zijn, want zij gaat niet veel missen. Waarop haar tegenstreefster dan haar beste tennis bovenhaalt en je je realiseert dat zij toch iets meer wapens heeft dan Elise.”

Volledig scherm Elise Mertens. © BELGA