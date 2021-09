US OPEN. Tienersensatie Raducanu als eerste ooit vanuit kwalificaties naar halve finale

US Open Internatio­na­le pers messcherp voor “laffe” Djokovic na histori­sche diskwalifi­ca­tie: “Hij zeurde als een peuter”

7 september Novak Djokovic (33) heeft het weer verkorven. De Servische nummer één van de wereld werd gediskwalificeerd in de 1/8ste finales van de US Open nadat hij een bal op de keel van een lijnrechter mepte. Een zoveelste episode in wat voor Djokovic een dramatisch jaar is. Zijn diskwalificatie is wereldnieuws - de internationale pers is bikkelhard. “Hij zet zich soms boven de sport.”