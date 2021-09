US OPEN. Svitolina verslaat Halep voor plaats in kwartfinales - Ook Medvedev stoot door

US Open US Open-winnares Naomi Osaka heeft het hele pakket om wereldster te worden: “Ik hoop dat ik Kobe trots heb gemaakt”

13 september Ze is pas 22 jaar, maar heeft alles in zich om een absolute wereldster te worden. Naomi Osaka maakte de afgelopen weken indruk. Op de baan en daarbuiten. Dat bekroonde ze nu ook met eindwinst op de US Open. “Ik heb nagedacht: wat wil ik bereiken in het leven, hoe wil ik worden herinnerd? Het aanhoren en delen van verhalen van slachtoffers van politie- of racistisch geweld is heel waardevol.”