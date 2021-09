US OPEN. “Lucky loser” Greet Minnen stoot door naar tweede ronde - Djokovic moet één set prijsgeven - Andreescu neemt eerste horde

US OpenGreet Minnen (WTA-104) heeft op de US Open de Argentijnse Nadia Podoroska (Arg/WTA-37) uitgeschakeld. Ze haalde het na 2 uur en 16 minuten tennissen met 6-4, 1-6 en 6-3.

De 24-jarige Minnen verloor in de derde kwalificatieronde, maar werd na het forfait van de Letse Jelena Ostapenko (WTA-30) opgevist als lucky loser. Nu stoot ze dus door naar de tweede ronde. Daarin komt ze uit tegen Liudmila Samsonova (Rus/WTA-52), die met 6-3 en 6-2 won van de Britse Katie Boulter (WTA-190).

De Kempense had al twee keer tegen Podoroska gespeeld en verloor beide duels. Vorig jaar werd ze in de eerste ronde van Roland-Garros met 6-2 en 6-1 uitgeschakeld door Podoroska, in mei van dit jaar verloor ze in de tweede ronde van de Yarra Valley Classic in Melbourne met 6-3 en 6-4.

Volledig scherm © BELGA

Djokovic moet set prijsgeven maar bereikt 2e ronde

Novak Djokovic heeft zich dinsdag geplaatst voor de tweede ronde van de US Open. De Servische nummer 1 van de wereld moest tegen de 18-jarige Deense qualifier Holger Vitus Nødskov Rune (ATP 145) zowaar een set prijsgeven, maar haalde het in vier sets: 6-1, 6-7 (5/7), 6-2 en 6-1. De wedstrijd duurde 2 uur en 16 minuten.

Djokovic kende de eerste set geen problemen, maar liep in set twee tegen een onverwacht blauwtje aan. De Servische veelwinnaar was echter niet van zijn melk en stelde in de derde en vierde set orde op zaken. In de tweede ronde wacht de Nederlander Tallon Griekspoor (ATP 121).

De 34-jarige Djokovic kan na zijn eindzeges op de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon op de US Open de laatste hand leggen aan een grand slam, het winnen van alle grandslamtoernooien in één kalenderjaar. De 20-voudige grandslamwinnaar kan de eerste man sinds Rod Laver in 1969 worden die in dat huzarenstukje zou slagen. Djokovic zou de derde man met een grand slam achter zijn naam worden, na Laver (die ook nog in 1962 een grand slam lukte) en Don Budge (in 1938). Op Wimbledon veroverde Djokovic dit jaar zijn twintigste grandslamtitel, hij kwam zo op gelijke hoogte met Rafael Nadal en Roger Federer. Hen moet de Serviër alvast niet vrezen want zij zijn er niet bij in New York vanwege blessures.

Djokovic keert voor het eerst terug naar Flushing Meadows sinds hij vorig jaar gediskwalificeerd werd in zijn achtste finale tegen Pablo Carreño Busta, nadat hij uit frustratie per ongeluk een bal op een lijnrechter had geslagen.

Volledig scherm © EPA

Ex-winnares Bianca Andreescu neemt eerste horde

De Canadese Bianca Andreescu (WTA 7) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de US Open.

Andreescu versloeg in de eerste ronde op het hardcourt van New York de Zwitserse Viktorija Golubic (WTA 45) in drie sets: 7-5, 4-6 en 7-5. De wedstrijd nam 2 uur en 48 minuten in beslag. In de tweede ronde wacht voor het zesde reekshoofd de Amerikaanse Lauren Davis (WTA 98).

De nog altijd maar 21-jarige Andreescu won de US Open in 2019. Nadien kende de Canadese wel een hele hoop tegenslag. Ze stond ruim een jaar aan de kant vanwege een knieblessure en maakte begin dit jaar haar rentree op de Australian Open, waar ze in de tweede ronde werd uitgeschakeld. Op Roland Garros en Wimbledon verloor ze in de eerste ronde. In augustus zag ze af van deelname aan de Olympische Spelen omdat ze vanwege het coronavirus het risico niet wilde nemen naar Tokio af te reizen.

Volledig scherm © AP