US OPEN. Exit voor pupil van Malisse: Zverev in kwartfinale te sterk voor Harris - Raducanu als eerste ooit vanuit kwalificaties naar halve finale

US Open: Osaka verslaat Azarenka in driesetter en pakt tweede eindzege

13 september Naomi Osaka (WTA 9) heeft zaterdag de US Open op haar naam geschreven. De 22-jarige Japanse, het vierde reekshoofd, haalde het in de finale bij de vrouwen na 1 uur en 53 minuten tennis in drie sets (1-6, 6-3 en 6-3) van de Wit-Russische Victoria Azarenka (WTA 27). Osaka, die de US Open al eens won in 2018, wordt getraind door onze landgenoot Wim Fissette. Het was voor Azarenka haar derde verloren finale op Flushing Meadows na 2012 en 2013.