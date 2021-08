US OPEN. Elise Mertens overleeft met veel moeite eerste ronde - Murray ergert zich na verlies tegen Tsitsipas aan lange toiletpauze: “Mijn respect is hij kwijt”

US OpenElise Mertens heeft haar eerste horde op de US Open genomen, al had het heel wat voeten in de aarde. De Limburgse haalde het na bijna vier uur tennis van de Zweedse Rebecca Peterson in drie sets.

Elise Mertens (WTA 16) heeft in de eerste ronde van de US Open de Zweedse Rebecca Peterson (WTA 54) geklopt. Ze haalde het in drie sets na 3 uur en 40 minuten tennis met 3-6, 7-6 en 7-6. De 25-jarige Limburgse flirtte in de tweede set met de uitschakeling, maar wist in een tiebreak een derde set uit de brand te slepen. Ook die eindigde op een tiebreak.

In de hele wedstrijd wist Mertens zes matchballen van de 26-jarige Zweedse weg te werken. In de volgende ronde treft ze de Griekse Valentini Grammatikopoulou (WTA 234). Zij versloeg de Russische Anna Blinkova (WTA 84) in twee sets: 6-3 en 6-2.

Gefrustreerde Murray na uitschakeling tegen Tsitsipas en lange toiletpauze: “Het heeft de uitkomst van de wedstrijd beïnvloed”

Andy Murray (ATP 112) overleefde de eerste ronde niet. De Brit, die het grandslamtoernooi in 2012 won, werd meteen uitgeschakeld door Stefanos Tsitsipas (ATP 3). Murray, die door blessureleed zijn beste niveau niet meer haalt, maakte het de Griek wel nog knap lastig door vijf sets (2-6, 7-6(7), 3-6, 6-3, 6-4) af te dwingen.

De Brit ergerde zich na de wedstrijd aan een lange toiletpauze van zo’n 8 minuten die Tsitsipas inlaste. “Hij is een briljante speler, maar ik heb geen tijd voor dit soort dingen”, ventileerde Murray. “Mijn respect is hij kwijt. Door zo’n lange pauze koel je af. Het is teleurstellend, want ik heb het gevoel dat het de uitkomst van de wedstrijd heeft beïnvloed.”

Murray hekelde ook andere vertragingstechnieken van Tsitsipas, zoals veelvuldig van racket wisselen: “Misschien ben ik onredelijk en overreageer ik omdat ik verloren heb, maar nu heb ik het gevoel dat dit onzin is en er iets moet veranderen.”

Medvedev stoomt door naar 2e ronde, Kyrgios moet meteen koffers pakken

Daniil Medvedev (ATP 2) heeft zich probleemloos geplaatst voor de tweede ronde van de US open. De Rus versloeg in de eerste ronde op het hardcourt van New York de Fransman Richard Gasquet (ATP 79) in drie sets: 6-4, 6-3 en 6-1. De partij duurde net geen twee uur.

Medvedev neemt het in de tweede ronde op tegen de Duitser Dominik Köpfer (ATP 57). De Rus maakt jacht op zijn eerste grandslamzege. In 2019 schopte hij het in New York tot de finale, waarin hij verloor van Rafael Nadal. In 2020 was latere winnaar Dominic Thiem te sterk in de halve finales.

Voor Nick Kyrgios (ATP 86) zit de US Open er al op. De Australiër verloor in de eerste ronde van de Spanjaard Roberto Bautista-Agut (ATP 21) in drie sets: 6-3, 6-4 en 6-0. De partij nam 1 uur en 50 minuten in beslag. Bautista-Agut treft in de tweede ronde de Fin Emil Ruusuvuori (ATP 66).

Osaka neemt eerste horde, ook Sabalenka en Svitolina door

Naomi Osaka (WTA 3) heeft zich zonder grote problemen geplaatst voor de tweede ronde van de US Open. De titelverdedigster versloeg in de eerste ronde op het hardcourt in New York de Tsjechische Marie Bouzkova (WTA 87) in twee sets: 6-4 en 6-1. De partij duurde 1 uur en 35 minuten.

Osaka neemt het in de tweede ronde op tegen de Servische Olga Danilovic (WTA 145). De 23-jarige Japanse maakt jacht op haar derde eindzege in New York. Eerder won ze op Flushing Meadows in 2018 en 2020.

Ook Aryna Sabalenka (WTA 2) nam de eerste horde. De Wit-Russin versloeg in de eerste ronde de Servische Nina Stojanovic (WTA 94) in drie sets: 6-4, 6-7 (4/7) en 6-0. De partij nam 2 uur en 26 minuten in beslag. In de tweede ronde wacht de Sloveense Tamara Zidansek (WTA 40). Elina Svitolina (WTA 5) versloeg in haar eerste ronde de Canadese Rebecca Marino (WTA 175) in twee sets (6-2 en 6-3) in ruim een uur tennis. De Oekraïense treft in de tweede ronde de Spaanse Rebeka Masarova (WTA 231).