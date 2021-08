US OPEN. Elise Mertens overleeft met veel moeite eerste ronde: “Fier op mijn wilskracht” - Murray ergert zich na verlies tegen Tsitsipas aan lange toiletpauze

US OpenHulde aan de fans van Elise Mertens (WTA 16) die afgelopen nacht haar eerste ronde op de U.S.Open tegen Rebecca Peterson (WTA 54) hebben uitgezeten. Wat was me dat? Drie uur en veertig minuten lang pover tennis maar ook zes matchpunten gered en teruggevochten van een 3-6, 3-5-achterstand. “Het was slecht”, gaf Mertens toe. “Het was mijn dagje niet. Maar ik ben blijven proberen.” In ronde twee tegen de Griekse Valentini Grammatikopoulou (WTA 234) kan het alleen maar beter.

“Sorry dat het zo laat is”, verontschuldigde Elise Mertens zich met een glimlach om 5h15 deze morgen toen ze voor haar virtuele persconferentie in beeld kwam. Meer dan drie uur en half had ze erover gedaan om niet te verliezen tegen de eveneens matig geïnspireerde Rebecca Peterson. Winnen kon je dit bijna niet noemen. Na vijf games hadden beide dames al vier servicebreaks, acht dubbele fouten en achttien unforced errors verzameld. De toon was gezet voor een marathon die bij momenten pijn deed aan de ogen maar uiteindelijk door de spanning en de duur toch nog ging beklijven. “Het ging echt niet vandaag”, gaf Mertens achteraf ootmoedig toe. “Het was mijn dagje niet. Ik voelde bij het opstaan al een zekere spanning in mijn lijf en die kreeg ik, ondanks een fatsoenlijke opwarming, nooit van me afgespeeld. Ik heb gewonnen door mijn mentaliteit, zeker niet door mijn tennis.”

Bij 3-6, 4-5 kreeg Peterson – vorige week nog halve finaliste in Chicago – drie matchpunten, bij 5-6 nog twee meer en bij 5-6 in de derde set ging ook haar zesde kans op een plaats in de tweede ronde verloren. Mertens kraakte in al haar voegen maar bezwijken of opgeven staat niet in het handboek van de Hamontse. Háár eerste matchbal wist ze wel te verzilveren. Zelfs na meer dan drie uur en half mager tennis. “Ik moet losser spelen”, wist Mertens die met 44 onnodige fouten eindigde. “Ik was te onrustig. Mijn resultaten van de vorige tornooien gecombineerd met de kwartfinale die ik hier te verdedigen heb heeft waarschijnlijk voor die stress gezorgd. Ik mag daar niet mee bezig zijn maar je wilt toch je ranking behouden, hè. Het is ergens normaal. Ik miste het vertrouwen vandaag maar ik ben wel fier op mijn wilskracht. En nu moet ik trachten meer ontspannen te tennissen en niet zoveel druk op mezelf leggen.”

De kwalificatiespeelster Valentini Grammatikopoulou lijkt op papier een ideale sparringpartner om daaraan te werken. De 24-jarige Griekse won gisteren voor het eerst in haar carrière een grandslamwedstrijd. “Zij gaat vrijuit kunnen spelen”, wist Mertens die lichamelijk terug helemaal in orde is na problemen met de elleboog tien dagen geleden. “Maar ik weet hoe het is om in een tweede ronde van een grandslamtornooi te staan. Ik ken haar niet. Maar ik heb vandaag wel getoond dat je niet je beste tennis moet spelen om te winnen.” Een beetje beter mag altijd, Elise. Laat een nieuw Griekse drama maar uit. Denk aan de gemoeds -en nachtrust van uw fans.

Volledig scherm Elise Mertens. © AFP

Gefrustreerde Murray na uitschakeling tegen Tsitsipas en lange toiletpauze: “Het heeft de uitkomst van de wedstrijd beïnvloed”

Andy Murray (ATP 112) overleefde de eerste ronde niet. De Brit, die het grandslamtoernooi in 2012 won, werd meteen uitgeschakeld door Stefanos Tsitsipas (ATP 3). Murray, die door blessureleed zijn beste niveau niet meer haalt, maakte het de Griek wel nog knap lastig door vijf sets (2-6, 7-6(7), 3-6, 6-3, 6-4) af te dwingen.

De Brit ergerde zich na de wedstrijd aan een lange toiletpauze van zo’n 8 minuten die Tsitsipas inlaste. “Hij is een briljante speler, maar ik heb geen tijd voor dit soort dingen”, ventileerde Murray. “Mijn respect is hij kwijt. Door zo’n lange pauze koel je af. Het is teleurstellend, want ik heb het gevoel dat het de uitkomst van de wedstrijd heeft beïnvloed.”

Murray hekelde ook andere vertragingstechnieken van Tsitsipas, zoals veelvuldig van racket wisselen: “Misschien ben ik onredelijk en overreageer ik omdat ik verloren heb, maar nu heb ik het gevoel dat dit onzin is en er iets moet veranderen.”

Volledig scherm Andy Murray. © EPA

Medvedev stoomt door naar 2e ronde, Kyrgios moet meteen koffers pakken

Daniil Medvedev (ATP 2) heeft zich probleemloos geplaatst voor de tweede ronde van de US open. De Rus versloeg in de eerste ronde op het hardcourt van New York de Fransman Richard Gasquet (ATP 79) in drie sets: 6-4, 6-3 en 6-1. De partij duurde net geen twee uur.

Medvedev neemt het in de tweede ronde op tegen de Duitser Dominik Köpfer (ATP 57). De Rus maakt jacht op zijn eerste grandslamzege. In 2019 schopte hij het in New York tot de finale, waarin hij verloor van Rafael Nadal. In 2020 was latere winnaar Dominic Thiem te sterk in de halve finales.

Volledig scherm Daniil Medvedev. © AFP

Voor Nick Kyrgios (ATP 86) zit de US Open er al op. De Australiër verloor in de eerste ronde van de Spanjaard Roberto Bautista-Agut (ATP 21) in drie sets: 6-3, 6-4 en 6-0. De partij nam 1 uur en 50 minuten in beslag. Bautista-Agut treft in de tweede ronde de Fin Emil Ruusuvuori (ATP 66).

Osaka neemt eerste horde, ook Sabalenka en Svitolina door

Naomi Osaka (WTA 3) heeft zich zonder grote problemen geplaatst voor de tweede ronde van de US Open. De titelverdedigster versloeg in de eerste ronde op het hardcourt in New York de Tsjechische Marie Bouzkova (WTA 87) in twee sets: 6-4 en 6-1. De partij duurde 1 uur en 35 minuten.

Volledig scherm Naomi Osaka juicht. © EPA

Osaka neemt het in de tweede ronde op tegen de Servische Olga Danilovic (WTA 145). De 23-jarige Japanse maakt jacht op haar derde eindzege in New York. Eerder won ze op Flushing Meadows in 2018 en 2020.

Ook Aryna Sabalenka (WTA 2) nam de eerste horde. De Wit-Russin versloeg in de eerste ronde de Servische Nina Stojanovic (WTA 94) in drie sets: 6-4, 6-7 (4/7) en 6-0. De partij nam 2 uur en 26 minuten in beslag. In de tweede ronde wacht de Sloveense Tamara Zidansek (WTA 40). Elina Svitolina (WTA 5) versloeg in haar eerste ronde de Canadese Rebecca Marino (WTA 175) in twee sets (6-2 en 6-3) in ruim een uur tennis. De Oekraïense treft in de tweede ronde de Spaanse Rebeka Masarova (WTA 231).