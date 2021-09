US OPEN. Djokovic vlot door naar derde ronde - Minnen en Van Uytvanck gekwalificeerd voor tweede ronde in dubbelspel

Djokovic stoot vlot door naar derde ronde

Novak Djokovic (ATP 1) heeft zich probleemloos gekwalificeerd voor de derde ronde van de US Open. Het Servische eerste reekshoofd versloeg op het hardcourt in New York de Nederlander Tallon Griekspoor (ATP 121) met 6-2, 6-3 en 6-2.

In de zestiende finales neemt Djokovic het op tegen de Japanner Kei Nishikori (ATP 56). Die klopte de Amerikaan MacKenzie McDonald in vijf sets. Het wordt het twintigste duel tussen de 34-jarige Djokovic en de 31-jarige Nishikori. De Japanner begint eraan als uitgesproken underdog want hij kon de Serviër nog maar twee keer verslaan. Onlangs troffen ze elkaar in de kwartfinale van de Olympische Spelen. Djokovic versloeg er de thuisspelende Nishikori met 6-2 en 6-0, al greep hij daarna wel naast een medaille.

Djokovic won dit seizoen al de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon en hoopt in New York als derde man ooit de ‘grandslam’ neer te zetten. De US Open won hij al drie keer, in 2011, 2015 en 2018. Nishikori verloor er de finale in 2014 (tegen Marin Cilic).

Volledig scherm © EPA

Minnen en Van Uytvanck gekwalificeerd voor tweede ronde in dubbelspel

Greet Minnen en Alison Van Uytvanck hebben zich gekwalificeerd voor de tweede ronde van de US Open. Het Belgische duo haalde het in 2 sets van de Oekraïense Lyudmyla Kichenok en de Japanse Makoto Ninomiya, met 6-4 en 6-3.

In de tweede ronde nemen Minnen en Van Uytvanck het op tegen ofwel het Servisch-Nederlandse duo Ivana Jorovic/Lesley Pattinama Kerkhove ofwel de Australisch-Tsjechische tandem Ellen Perez/Kveta Peschke.

Eerder op de dag kwalificeerden Elise Mertens en haar partner Su-Wei Hsieh uit Chinese Taipei zich met een double bagel voor de tweede ronde. De topreekshoofden haalden het met tweemaal 6-0 van de Russin Anna Kalinskaya en de Kazachse Yulia Putintseva.

Minnen (WTA 104) kwam donderdag ook in actie in het enkelspel. Ze won in de tweede ronde in twee sets van de Russin Liudmila Samsonova (WTA 52): 6-4 en 6-4. Ze staat zo voor de eerste keer in haar carrière in de derde ronde van een grandslamtoernooi.

Volledig scherm © BELGA

Karolina Pliskova redt matchbal tegen Amanda Anisimova

Karolina Pliskova (WTA 4) is in de tweede ronde van de US Open door het oog van de naald gekropen. Het Tsjechische vierde reekshoofd redde tegen de 20-jarige Amerikaanse Amanda Anisimova (WTA 75) een matchbal en haalde het uiteindelijk met 7-5, 6-7 (5/7) en 7-6 (9/7).

De 29-jarige Pliskova neemt het in de zestiende finales op tegen de Australische Ajla Tomljanovic (WTA 46). Die wipte de Kroatische Petra Martic (WTA 32) met 7-6 (8/6) en 6-4.

Pliskova speelde in 2016 de finale in New York maar verloor die van de Duitse Angelique Kerber. Dit jaar stond ze op Wimbledon voor de tweede keer in haar carrière in een grandslamfinale, maar ook die verloor ze, tegen de Australische Ashleigh Barty.

Volledig scherm Karolina Pliskova en Amanda Anisimova. © AP