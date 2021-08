Titelverdediger Thiem mist US Open en rest van het seizoen door polsblessure

US Open Serena Williams, Azarenka en Pironkova: de tennismoe­ders die de show stelen op US Open

9 september Kim Clijsters ging er al uit in de eerste ronde, maar drie andere tennismoeders gooien momenteel nog steeds hoge ogen op de US Open in New York. Victoria Azarenka, Serena Williams en Tsvetana Pironkova kwamen na de komst van hun eerste kind terug op het hoogste niveau, nu staan ze alle drie in de kwartfinales op Flushing Meadows.