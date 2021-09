Tienersprookje(s) in New York: kondigen Fernandez en Raducanu wissel van de wacht aan in het vrouwentennis?

Emma Raducanu (18) en Leylah Fernandez (19) zorgen voor de jongste grandslamfinale sinds een zeventienjarige Serena Williams in 1999, ook in New York, tegen de één jaar oudere Martina Hingis won. Kleine kanttekening: Williams en Hingis waren toen al respectievelijk het nummer zeven en nummer een van de wereld, waardoor het mogelijk iets te vroeg is om beide ‘new kids on the block’ nu al uit te roepen tot toekomstige iconen. Maar laat er geen twijfel over bestaan dat beide tieners onwaarschijnlijk veel in hun mars hebben.