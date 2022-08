Resultaten gewenst: context bij de 5 tennissers die Belgische eer verdedigen op US Open

US OpenVijf Belgische deelnemers aan de U.S.Open wonnen samen vijf wedstrijden in de aanloop naar dit laatste grandslamtoernooi van het jaar. Een beetje context is op zijn plaats, resultaten in New York graag ook. Maryna Zanevska (WA 98) gaf gisteren het goede voorbeeld door Coco Vandeweghe (WTA 121) met 6-1, 7-5 te verslaan.

De voormalige Oekraïense speelde maar één toernooi voor de US Open en had daar zo haar redenen voor. Maryna Zanevska trad op 13 maart in het huwelijk met haar Duitse vriend Philipp-Andreas Schmidt. De ceremonie vond, een beetje geïmproviseerd, plaats in Las Vegas omdat de stad van hun voorkeur, Odessa, op dat moment onder vuur lag. Na Wimbledon profiteerde Zanevska van de wat luwere periode om haar wittebroodsweken te vieren. Pas in Grandby, een week geleden dus, kwam ze opnieuw in actie. Een nederlaag in de eerste ronde was het gevolg. Gisteren kon de ranke blondine opnieuw aanknopen met winst tegen de voormalige toptienspeelster Coco Vandeweghe. In ronde twee treft ze Veronika Kudermetova (WTA 18).

Volledig scherm Maryna Zanevska. © BELGA

Alison Van Uytvanck (WTA 43) speelde geen enkele match voor haar optreden vandaag in het Arthur Ashe Stadium tegen de 42-jarige wildcard Venus Williams (WTA 1.504). De Brabantse had zich na een sterk grasseizoen opgewerkt richting top 40, maar zag dan een rugblessure, opgelopen op het toernooi van Praag, haar hele voorbereiding om zeep helpen. Vorige week moest ze nog verstek laten gaan voor het WTA 250-toernooi van Grandby en ze hoopte min of meer speelklaar te geraken voor de mooie affiche tegen Venus Williams – net als haar zus bezig aan haar laatste toernooi? – op de US Open.

Volledig scherm © ANP / EPA

Greet Minnen (WTA 110) toonde zich fysiek tiptop in orde, maar kende in haar aanloop naar Flushing Meadows pech met de loting. In Washington botste ze in de eerste ronde op de latere finaliste Kaia Kanepi (WTA 34) en vorige week in Grandby legde ze nog bijna drie uur lang het vuur aan de schenen van de latere winnares en eerste reekshoofd Daria Kasatkina (WTA 9). Ook in New York treft de Turnhoutse het niet. In het Louis Armstrong Stadium staat ze vandaag tegenover Sloane Stephens (WTA 53) die het grandslamtoernooi in 2017 op haar naam schreef.

Volledig scherm © BELGA

Elise Mertens (WTA 33) was net nog reekshoofd in haar zevende US Open, maar profiteerde daar niet optimaal van. Met de Roemeense Irina-Camelia Begu (WTA 34) kreeg ze qua klassement een erg stevige tegenstandster voorgeschoteld. De Hamontse was één van de Belgen die wel wedstrijden (3) wist te winnen in de maand augustus, waarbij vooral haar zege op Pliskova (WTA 17) de burger moed gaf. Haar samenwerking met nieuwe coach Philippe Dehaes kan nog wel een klein duwtje in de rug verdragen. Bovendien verdedigt de Limburgse een vierde ronde van vorig jaar en begint ze dus virtueel als nummer 42 van de wereld aan dit toernooi.

Volledig scherm © BELGA

David Goffin (ATP 62) ten slotte heeft geen last van rankingstress, want geen punten meer te verdedigen voor de rest van het jaar. Toch wist de Luikenaar maar twee zeges (in de kwalificaties van Cincinnati) te laten optekenen op vier voorbereidingstoernooien. Slechte timing, zowel in zijn tennis als in het seizoen. Met Lorenzo Musetti (ATP 30) krijgt hij bovendien een bovenmatig getalenteerde tegenstander op zijn bord. “Ik hoop er een mooie match van te maken”, zuchtte Goffin. Met een lelijke overwinning zijn we ook al blij, hoor…

Volledig scherm © BELGA