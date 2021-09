Publiek keert zich tegen Tsitsipas na nieuwe lange toiletpauze, maar Griek is zich van geen kwaad bewust: “Ik doe niets verkeerd”

US OpenStefanos Tsitsipas plaatste zich voor de derde ronde van de US Open, maar haalde zich in zijn overwinning tegen Adrian Mannarino wel de woede van het publiek op de hals. De Griek laste net als in zijn eerste partij tegen Andy Murray een toiletpauze van bijna tien minuten in, tot ongenoegen van fans en tegenstanders: “Het is een ongeschreven regel om dat niet te doen.”

Stefanos Tsitsipas (ATP 3) klopte in de tweede ronde van de US Open Adrian Mannarino (ATP 44) in vier sets (6-3, 6-4, 6-7 (4/7) en 6-0). Voor de beslissende set trok de Griek de catacomben in een voor een lange pauze, zoals hij dat ook in de eerste ronde tegen Andy Murray (ATP 112) al deed. Toen de nummer drie van de wereld zo'n acht minuten later terug naar buiten kwam, werd hij door het publiek onthaald met boegeroep.

Na afloop verdedigde Tsitsipas, die in de volgende ronde de 18-jarige Spanjaard Carlos Alcaraz (ATP 55) treft, zijn lange sanitaire breaks. “Zo'n pauze is belangrijk om me om te kleden en me weer fris te voelen”, aldus de Griek, die de reactie van het publiek niet begreep. “Ze houden van de sport, maar hebben nooit op hoog niveau gespeeld en begrijpen dus niet hoe het moeilijk het is. Ik hou van de fans, maar ik doe niets verkeerd.”

Volledig scherm © AFP

Aangezien er geen regel is die zo’n lange pauzes verbiedt, moest ook Tsitispas' tegenstander Mannarino toegeven dat het derde reekshoofd in New York gelijk had. “Hij mag dat doen. Ze moeten er eens over nadenken om misschien de regels te veranderen”, zei de Fransman.

Maar Tsitsipas kan niet bij al zijn tegenstanders op begrip rekenen. Zo haalde Andy Murray nog scherp uit na hun duel in de eerste ronde: “Mijn respect is hij kwijt. Door zo’n lange pauze koel je af. Het is teleurstellend, want ik heb het gevoel dat het de uitkomst van de wedstrijd heeft beïnvloed.” Ook Alexander Zverev (ATP 4) spaarde zijn kritiek op de opvallende tactiek van Tsitsipas niet: “Het is een ongeschreven regel om dat niet te doen. Tsitsipas heeft dat ook helemaal niet nodig, hij is niet voor niets nummer drie van de wereld.”

Volledig scherm Stefanos Tsitsipas en Adrian Mannarino. © AFP