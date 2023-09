PORTRET. Novak Djokovic, familieman met scherp kantje en beste tennisser ooit: “Moeten samenleven met een wolf kan heel stressvol zijn”

US Open Spanjaard Carlos Alcaraz (19) wint US Open en wordt jongste nummer één ooit

De 19-jarige Carlos Alcaraz (ATP-4) heeft zondag de US Open gewonnen. In de finale op het hardcourt in New York nam de Spanjaard met 6-4, 2-6, 7-6 (7/1) en 6-3 de maat van de 23-jarige Noor Casper Ruud (ATP-7). Na drie uur en twintig minuten maakte Alcaraz het op de tweede matchbal af.