Opnieuw twee forfaits voor US Open: Sofia Kenin test positief op corona, Milos Raonic sukkelt met beenblessure

US Open Mertens speelt mogelijke halve finale tegen Serena Williams, die Pironkova uitscha­kelt

9 september Serena Williams (WTA 8) heeft zich geplaatst voor de halve finales van de US Open. De Amerikaanse, het derde reekshoofd, klopte in de kwartfinales in New York de Bulgaarse Tsvetana Pironkova (zonder ranking) in drie sets: 4-6, 6-3 en 6-2. De partij duurde 2 uur en 14 minuten. In de halve finales wacht mogelijk Elise Mertens (WTA 18), als de Limburgse in haar kwartfinale afrekent met de Wit-Russische Victoria Azarenka (WTA 27).