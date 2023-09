Op haar achtste danste Coco Gauff nog op de US Open, elf jaar later wint ze de grandslam: “Dank aan zij die niet in mij geloofden”

US Open Resultaten gewenst: context bij de 5 tennissers die Belgische eer verdedigen op US Open

Vijf Belgische deelnemers aan de U.S.Open wonnen samen vijf wedstrijden in de aanloop naar dit laatste grandslamtoernooi van het jaar. Een beetje context is op zijn plaats, resultaten in New York graag ook. Maryna Zanevska (WA 98) gaf gisteren het goede voorbeeld door Coco Vandeweghe (WTA 121) met 6-1, 7-5 te verslaan.