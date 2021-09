Onze tennisvolger Filip Dewulf geeft Elise Mertens vrijblijvend een paar adviezen: “Een frisse aanpak kan het proberen waard zijn”

US Open Rolstoel­ten­nis­ser Joachim Gérard speelt 2 halve finales, Kroaat Pavic en Braziliaan Soares pakken dubbelti­tel op US Open

10 september Joachim Gérard (ITF 4) werkt vandaag zijn halve finales in het enkel- en dubbelspel af op de US Open. In het enkelspel speelt de Brusselaar tegen de Japanner Shingo Kunieda, nummer één van de wereld. Later op de dag wacht, aan de zijde van de Amerikaan Casey Ratzlaff ook nog de halve finale in het dubbelspel tegen de Fransen Stéphane Houdet en Nicolas Peifer.