“Omdat we in Amerika zijn, heeft iedereen het erover”: 16-jarige speelster op US Open moet zich verdedigen nadat papa haar knuffelt en kust na zege

“Natuurlijk heb ik de video gezien", reageerde Bejlek zelf. “Het was een spontane reactie van het hele team. Misschien ziet het er voor sommigen wat vreemd en oncomfortabel uit, maar we hebben het er al over gehad met het team. Het zal niet meer gebeuren. Papa is mijn vader en dat zal hij altijd zijn. En mijn coach ken ik ook al sinds mijn achtste - hij traint en masseert me. Als iets gelijkaardigs in Tsjechië zou gebeuren, zou niemand er iets van zeggen. Maar omdat we in Amerika zijn, heeft iedereen het erover. Maar zoals ik al zei, we hebben erover gesproken: het zal niet meer gebeuren.”