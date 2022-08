Nu ook zeker: geen US Open voor Novak Djokovic door niet-vaccinatie

US OpenAls niet-gevaccineerde tennisser mag Novak Djokovic niet naar New York reizen. Daardoor mist hij dus met zekerheid de US Open. De hoon rond zijn persoon heeft deels plaatsgemaakt voor steun.

“Helaas zal ik dit jaar niet kunnen reizen naar New York voor de US Open”, aldus Djokovic op Twitter, die zijn fans bedankt voor de steun. “Veel succes aan al mijn medespelers. Ik probeer in vorm te blijven en blijf positief en wacht op een kans om opnieuw in competitie te treden.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Aan zijn keukentafel in Californië gaat John McEnroe eens goed rechtop zitten. Hier wil hij wel wat over zeggen. Of hij het eerlijk vindt dat Novak Djokovic niet naar de Verenigde Staten mag vliegen en dus de US Open, die maandag begint, moet missen? “Nee!”, verheft McEnroe (63), in gesprek met Europese tennisjournalisten, zijn stem. “Het is oneerlijk. Het is bullshit. Het is een grap.”

Voor politiek correcte antwoorden moet je niet bij de zevenvoudig grandslamwinnaar aankloppen, dat is bekend. Maar dit zit McEnroe hoog. Hij voelt duidelijk mee met Djokovic en is boos op de rigide overheidsregels in Amerika. Want, voor de goede orde: het is niet de toernooiorganisatie die deze hindernis opwerpt, het zijn de strenge inreisbeperkingen die de deelname van de 35-jarige Serviër verhinderen.

Risico voor Djokovic

Djokovic heeft zich uit principiële overwegingen niet ingeënt tegen het coronavirus en mag daardoor niet naar de VS reizen. Zo bestaat het dat er volgende week op de tribunes ongevaccineerde (Amerikaanse) toeschouwers zitten, terwijl de topfitte en kerngezonde hoofdrolspelers wel moesten bewijzen gevaccineerd te zijn.

“Kijk, als ik Djokovic was had ik die prik genomen en was ik gaan spelen”, zegt McEnroe. “Maar hij heeft sterke overtuigingen en die moet je respecteren. Op dit punt in de pandemie - we zijn nu tweeënhalf jaar bezig - is er in de wereld veel meer kennis. Dat hij niet mag reizen en spelen, kan ik niet uitleggen.”

Volledig scherm © ANP / EPA

Even vragen aan een deskundige, de Nederlandse viroloog Bert Niesters van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn er medisch gezien gegronde redenen voor de VS om niet-gevaccineerde personen aan de poort te weigeren? “Nee”, zegt Niesters. “Niet meer in deze fase van de pandemie. Dit vaccin is er vooral op gericht om de kans dat je in het ziekenhuis belandt, te verkleinen. In sommige Amerikaanse staten is de vaccinatiegraad laag en belanden nog steeds relatief veel mensen op de ic. Maar dat is dan het risico dat Djokovic zou nemen. Hij kan er besmet raken, zoals veel buitenlanders nu op vakantie corona oplopen. Maar hij vormt geen gevaar voor de Amerikaanse bevolking. Het lijkt achterhaald denken van de Verenigde Staten, of een principekwestie.”

Potdicht

Djokovic heeft naar eigen zeggen twee keer corona gehad. Hij loopt geen substantieel groter besmettingsrisico dan bijvoorbeeld een speler die drie prikken heeft gehaald, waarvan de booster zeven maanden geleden is. Alleen kan de Serviër er dus in theorie zieker van worden. Dat risico zou dan voor zijn rekening zijn, zegt Niesters. “Maar de grens dichthouden houd je niet vol en is ook niet effectief. Australië en Nieuw-Zeeland hebben dat ook opgeschort. Alleen China houdt de boel nog potdicht, maar kijk hoe het daar gaat.”

Het sentiment rond Djokovic is wel wat veranderd in de loop van het jaar. Toen hij in januari naar Melbourne reisde en probeerde op grond van een ‘medische uitzondering’ Australië in te komen, werd hij veelal bekritiseerd. Wie dacht hij dat hij was om onder de regels uit te komen? Djokovic had bovendien niet de juiste papieren, zijn verhaal rammelde en hij belandde in een ‘detentiehotel’, voordat hij uiteindelijk na twee rechtszaken het land werd uitgezet.

Zo kon de negenvoudig Australian Open-kampioen niet meedoen. Rafael Nadal won er zijn 21ste grand slam, pakte later op ‘zijn’ Roland Garros nummer 22 en zag Djokovic er onlangs op Wimbledon 22-21 van maken. In New York heeft de Spanjaard de kans de marge weer op te schroeven naar twee.

Hoofd op orde

“De vraag die iedereen beantwoord wil zien, is hoe dit gaat eindigen”, zegt McEnroe. “Dit verhaal maakt het voor Djokovic wel gecompliceerder. Hij heeft het voordeel van zijn leeftijd. Hij kan nog een paar jaar spelen en best op 25 gewonnen grand slams komen. Maar na de gebeurtenissen in Australië duurde het drie of vier maanden voordat hij het in zijn hoofd weer op orde had. Nu is hij al weken aan het trainen, niet helemaal zeker wetend of hij de US Open toch mag spelen.” Nu is het dus zeker: Djokovic neemt geen deel aan de US Open.

Djokovic viel op Wimbledon op met een ‘mysterieuze’ drinkfles:

Volledig scherm Djokovic won op Wimbledon zijn 21ste grandslam na Kyrgios in vier sets in de finale te kloppen. © Photo News