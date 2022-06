Novak Djokovic zal zich niet laten vaccineren om deel te mogen nemen aan US Open

US Open Voor het eerst in meer dan 20 jaar nog drie tieners in tweede week US Open: wie zijn Carlos Alcaraz, Emma Raducanu en Leylah Fernandez?

Bij afwezigheid van Federer, Nadal en Williams dacht iedereen dat deze US Open ging uitblinken in saaiheid. Niet zo. Tienersensaties Alcaraz, Raducanu en Fernandez zetten New York in vuur en vlam en tonen dat de toekomst mooi oogt.

6 september