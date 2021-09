Novak Djokovic begint nu écht aan queeste naar Grand Slam: “Druk is een privilege”

Vijf spelers. That’s it. Don Budge (1938), Maureen Connelly (1958), Rod Laver (1962 en 1969), Margaret Court (1970) en Steffi Graf (1988) zijn de enigen die er ooit in slaagden de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de U.S.Open in één seizoen te winnen. En dan kan je je nog vragen stellen bij de concurrentie in die tijden. Geen Roger Federer of Rafael Nadal dus, ondanks hun 20 grandslamtitels en periodes van dominantie. Ook geen Serena William. De Amerikaanse superster, 23 grandslambekers in de trofeeënkast, leek in 2015 op weg naar het allerhoogste, maar struikelde in de halve finale van de US Open over Roberta Vinci – in haar vier duels met Williams voor aanvang van die partij had de Italiaanse in totaal maar 21 games gewonnen – en de opgestapelde verwachtingen.

“Druk is een privilege”, haalde Novak Djokovic voor het tornooi een quote van Billy Jean King aan. “Ik hou ervan, het drijft me. Het is een eer in deze situatie te zitten. Ik ben heel gemotiveerd om mijn beste tennis te spelen en ik heb een ster die me leidt, als het ware. De droom om een grandslamtornooi te winnen waarmee ik de Grand Slam zou vervolledigen.” Bij afwezigheid van zijn twee grootste rivalen (Nadal en Federer) en titelverdediger Dominic Thiem lijkt de 34-jarige Serviër – die ook nog eens met 21 grandslamtitels de leiding zou nemen in die recordrace – enkel van zichzelf te kunnen verliezen. Zoals hij vorig jaar deed op Flushing Meadows, toen hij in de vierde ronde werd uitgesloten nadat een in woede weggeslagen bal tegen de keel van een lijnrechtster landde. Of zoals enkele weken geleden op de Olympische Spelen in Tokio, waar een kortsluiting in zijn hoofd ervoor zorgde dat hij de halve finale verloor van Zverev, net als de strijd om het brons tegen Carreno-Busta. Hij kwam zelfs niet meer op de baan voor een medaillewedstrijd in het dubbel gemengd.

Maar die sores liggen ondertussen achter hem. Djokovic nam even rust en komt weer strijdvaardig en quasi onverslaanbaar voor de dag in New York. “Ik wil niet zeggen dat het nu of nooit is, want ik denk dat ik nog kansen ga krijgen om grandslamtitels te winnen”, wist Djokovic. “Maar ik weet niet of ik nog een kans ga krijgen om een Grand Slam te winnen. Daarom is dit een unieke opportuniteit om geschiedenis te schrijven.”

Zijn tegenstanders in de volgende rondes kunnen dat op hun manier ook natuurlijk, kijk naar Vinci zes jaar geleden. Met Kei Nishikori krijgt Djokovic vandaag te maken met een voormalig US Open-finalist (2014). In de onderlinge duels met de 31-jarige Japanner leidt het eerste reekshoofd met 17-2, maar de laatste overwinning van Nishikori voltrok zich wel zeven jaar geleden... in New York. “Hij is één van de snelste en meest getalenteerde spelers die ik ooit ben tegengekomen in mijn carrière”, zei Djokovic. “Ik kijk uit naar de uitdaging.” Druk is een privilege, hij zei het al.

