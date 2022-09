Nadal geeft McEnroe lik op stuk: “Is dit een grap? Ik zweet nu eenmaal veel, maar breek geen rackets”

US OPEN Huilende Naomi Osaka last nieuwe pauze in na nederlaag: “Dit is niet meer normaal”

Titelverdedigster Naomi Osaka (WTA 3) last een tijdelijke pauze in haar carrière in na haar uitschakeling van vrijdag in de derde ronde van de US Open tegen de Canadese Leylah Fernandez (WTA 73).

4 september