LIVE US OPEN. Zanevska klopt gewezen topper Vandeweghe in eerste ronde - Halep meteen verrassend uitgeschakeld

US OpenNew York is de komende dagen in de ban van de US Open. Wie volgt Daniil Medvedev en Emma Raducanu op als grandslamwinnaars in Flushing Meadows? En hoe presteren de vijf aanwezige Belgen? Mis niets van de actie in Amerika via deze liveblog.