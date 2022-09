LIVE US OPEN. Nadal, ondanks bloedneus door eigen toedoen, naar derde ronde - Van Uytvanck uitgeschakeld

US OpenDavid Goffin en Elise Mertens zijn al in de eerste ronde uitgeschakeld op de US Open. Ze verloren van respectievelijk Lorenzo Musetti en Irina-Camelia Begu. Een serieuze aderlating. Maryna Zanevska en Alison Van Uytvanck gingen eruit in de tweede ronde. Mis niets van de actie in Amerika via onderstaande liveblog.