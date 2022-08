LIVE US OPEN. Maakte Van Uytvanck einde aan carrière Venus Williams? ‘Ali’ wint in twee sets

US Open Naomi Osaka wint US Open in drie sets na indrukwek­ken­de remonte tegen Azarenka

Naomi Osaka heeft de US Open gewonnen. In de finale kreeg ze in drie sets de Wit-Russische Victoria Azarenka klein gekregen: 1-6, 6-3 en 6-3. Haar derde eindwinst op een Grand Slam, de tweede op de US Open. Ze volgt daarmee Bianca Andreescu op, de Canadese was er dit jaar niet bij in New York.

13 september